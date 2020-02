A escola preferida dos gênios da internet

A escola Waldorf Península, em Los Altos, na Califórnia, dispensa a tecnologia na hora de ensinar

Pegando carona no fim das férias escolares, perguntamos: como você imagina a escola onde estudam os mais poderosos executivos da internet? Pensou em instituições com rede de ensino com tecnologia de ponta? Se sim, errou.

Acredite: a escola que mais faz sucesso entre os altos chefes do Vale Do Silício provavelmente tem menos tecnologia que a escola em que seu filho estuda. Isso porque a Waldorf Peninsula (a mais disputada da região), localizada em Los Altos, na Califórnia, exclui qualquer tecnologia na sala de aula, e incentivam uma vida zero tech dos muros da escola para fora.

Segundo matéria publicada no NY Times, é ali que estudam os filhos dos chefes e engenheiros de empresas como Apple, Google, Zynga e Yahoo. Uma turma que vive de tecnologia, mas em casa, quer mesmo vida real. Tudo no melhor estilo casa de ferreiro, espeto de pau!