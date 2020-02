9 aplicativos de celular que combatem o estresse

Aplicativo Em Sintonia com a Natureza simula sons da natureza, como o da chuva

Foto: Getty Images

EM SINTONIA COM A NATUREZA – Android

Procure por: Sons da natureza para dormir.

Por que é bom: Simula o som de chuva (i-gual-zi-nho!), passarinhos, ondas do mar, grilos… Você programa o tempo que quer ouvir.

Dica: Ajuda a se desligar do mundo por uns minutinhos.

SONO MONITORADO – IOS e Android

Procure por: SleepBot – Sleep Cycle Alarm

Por que é bom: Na hora de dormir, clique em “Going to sleep” e deixe o celular na cama. Ele grava os sons que você faz à noite e identifica quando se mexeu muito, apresentando tudo em um gráfico fácil de entender: os picos são os momentos de agitação.

MASSAGEM EXPRESS – Android

Procure por: Android Massageador

Por que é bom: Faz seu celular virar um aparelho de massagem com vários tipos de vibração.

Dica: Nas laterais do celular a vibração fica mais concentrada e, portanto, mais forte. Mas atenção: a vibração gasta bateria, então, esteja preparada para recarregar seu aparelho.

DIÁRIO DO HUMOR – Android

Procure por: Emotion Tracker

Por que é bom: Para registrar a cada dia como você está se sentindo e por quê. Também é possível consultar quando foi a última vez que se sentiu feliz, por exemplo, ou como passou o último mês. É para lembrar de sorrir mais!

Dica: Está em inglês, mas o nível de humor é representado por carinhas.

CORES QUE ACALMAM – Android

Procure por: Cromoterapia relaxar livre

Por que é bom: Com base no efeito terapêutico das cores, esse aplicativo preenche a tela do seu smartphone com cores que vão se alternando. Tem um guia explicando os benefícios de cada cor.

Dica: Com o que está disponível na versão gratuita, já dá para relaxar.

MEDIDOR DE ESTRESSE – IOS e Android

Procure por: Stress Check by Azumio

Por que é bom: Determina seu nível de estresse a partir da medição da frequência cardíaca pela câmera do celular! Clique em “New measurent” para uma nova medição.

Dica: Está em inglês, mas é fácil de usar. O nível de estresse é medido por cores: quanto mais vermelha, mais estressada você está!

ALIVIE A ANSIEDADE – IOS e Android

Procure por: Bubble Wrap

O que ele faz: Simula um plástico bolha virtual ao preencher a tela com bolinhas para você estourar uma por uma e descontar toda a sua raiva, ansiedade, nervosismo…

Dica: O som é terapêutico! Mas nada de volume alto para não atrapalhar os outros, tá?

TOMAR ÁGUA – Android

Nesse aplicativo, você ativa um lembrete para beber água (deixe um intervalo de no máximo uma hora). O celular apita e mostra uma garrafa na tela.

LEMBRETE DE REMÉDIO MEDISAFE – IOS e Android

Você registra quantos comprimidos tem que tomar e em que horários. O aparelho toca um alarme na hora certa e pede confirmação. Se você não confirma, uma mensagem é enviada para quem você indicou como a pessoa que vai dar “bronquinha”.