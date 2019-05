8 dicas para manter os fios brancos e lindos

Esqueça aquela história de que fios brancos são deselegantes e sinal de descuido. Mais que uma questão de tendência, assumir os cabelos em seu tom natural pode ser sinônimo de boa sintonia com si mesmo e com a passagem do tempo. Mas saiba que as madeixas grisalhas exigem uma atenção mais especial que as escuras.

Segundo Adriana Vilarinho, dermatologista da Clínica Vilarinho, os fios brancos possuem uma textura mais frágil e maior maleabilidade que os pigmentados, são mais sensíveis às agressões externas e têm as cutículas dos fios abertas com maior facilidade, o que, muitas vezes, provoca aquele aspecto de frizz ao cabelo.

Para dar adeus às tinturas sem medo, veja a seguir como cuidar dos fios brancos e mantê-los saudáveis e sedosos:

Hidratação: aquele espaço antes preenchido pela melanina agora está poroso. É por essa razão que os cabelos brancos são mais leves e arrepiados. Para contornar o problema, o ideal é caprichar na hidratação semanal.

Escolha uma máscara hidratante, de preferência com queratina, aminoácidos ou óleos vegetais, e aplique no cabelo, seguindo as recomendações da embalagem.

“Para as pontas, a hidratação deve ser mais intensa para aqueles fios mais ressecados, com o uso de máscaras de hidratação de 1 a 2 vezes por semana e o uso diário de condicionadores com propriedades para fechar as cutículas. Em pontas com menor tendência a ressecamento, pode-se usar as máscaras apenas 1 vez por semana”, explica Adriana.

No entanto, fique atenta à formulação deles, que precisa conter ativos hidratantes para manter o cabelo saudável. “Vale usar também um shampoo – recomendado por um dermatologista – que possa colaborar para manter o pH dos fios”, explica Adriana.

Proteja os fios do sol: o s raios ultravioletas podem aumentar o ressecamento dos fios brancos, que já não contam com a proteção da melanina contra o sol. Por isso, use produtos com filtro solar nos fios ou, se preferir, aposte em um chapéu quando for se expor ao sol de forma prolongada.

Evite usar secador e prancha: o calor desses aparelhos pode danificar ainda mais o fio, que é mais quebradiço do que os cabelos naturalmente coloridos. Por isso, programe-se para lavar o cabelo em horários que pode deixar secar de forma natural, e, quando for usar o secador ou prancha, jamais esqueça de aplicar um protetor térmico nos fios.

Aproveite que os fios estão mais grossos: quando o fio se torna branco, a estrutura dele também se transforma. Pode reparar: eles são mais grossos do que os naturalmente coloridos, e isso gera mais volume para o cabelo. Esse fato ajuda a pensar em novos cortes de cabelo que emolduram o rosto. Use isso ao seu favor e desfile um branco cheio de estilo por aí.

Não arranque os fios: em hipótese alguma arranque um fio branco caso você ainda não tenha aceitado a cor natural deles. Isso só gera trauma na raiz do cabelo e não resolve a situação, já que o fio vai nascer novamente branco. O ideal, portanto, é pesquisar jeitos diferentes de usar os fios ao natural e, claro, cuidar deles para mantê-los sempre hidratados e saudáveis.

