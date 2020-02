7 perguntas que seu cachorro faria ao veterinário

Cachorros ouvem barulhos até quatro vezes mais distantes do que um humano. Por isso eles se assustam com rojões

1. Tenho necessidade de enfiar meu focinho no cocô e bumbuns alheios. Sou pervertido?

Não. Os cães sentem o cheiro para decifrar o desconhecido. Ao farejar fezes de outros cães, podem dizer o sexo do animal e há quanto tempo passou por ali. Se for fêmea, percebe se está no cio. O mesmo acontece quando encontram pessoas desconhecidas. Os cães investigam em busca de informações.

2. Por que gosto de rolar em lixo, excrementos ou em outras coisas que as pessoas acham nojentas?

Da mesma forma que as pessoas, os cachorros gostam de disfarçar seus odores com outros artificiais. Muitas vezes estão se sentindo sujos e por isso procuram ”perfumes”. O problema é que, em geral, preferem o cheiro de materiais orgânicos em decomposição e isso parece nojento.

3. Toda vez que vejo vizinhos novos, fico nervoso. como posso me controlar?

Tudo isso é desconfiança. Vizinhos, em geral, são encarados como inimigos porque ficam próximos e nunca vão embora. Esse tipo de problema é fácil de ser superado. Se o cão se sente ameaçado, é bom que pense que os vizinhos são também da família, com passeios em conjunto, por exemplo.

4. Por que tento fazer sexo com tudo que vejo: almofadas, joelhos, pé da mesa, qualquer coisa?

Esse é o comportamento do cão jovem ou inexperiente. Essas atividades são próprias daquele que nunca tem oportunidade de fazer o ato em si. Isso significa que, quando seu aparelho sexual precisa ser testado, escolhe a coisa mais próxima. Para inibir a masturbação, diga um não e coloque-o de castigo por alguns minutos.

5. Quando fico sozinho, faço um rebuliço na casa. Sou rebelde?

Não. Para o cão, ficar sozinho não é natural, é chato. Até quando estão entediados e na presença dos donos, aprontam para ter atenção. Bronca também é sinal de carinho. Se a dona nem perde mais tempo chamando a atenção do animal, ele se sente sozinho. Já quando está realmente sem companhia, fica ansioso e destrutivo. Uma dica: quando sair deixe brinquedos por perto, para que possa destruí-los.

6. Mesmo bem alimentado, tenho necessidade de revirar o lixo. Sou louco?

Não. Geralmente isso acontece na ausência de exercício físico. Quando o cão se sente desmotivado, a comida se torna o objetivo da vida. E mexer no lixo pode ser excitante.

7. Por que tenho medo de barulho?

Os cães ouvem barulhos a uma distância quase quatro vezes maior do que os humanos. Para se acostumar com esses ruídos, os bichinhos devem ouvir CDs de efeitos especiais diariamente.

Quem responde?

O veterinário americano Bruce Fogle. Ele lançou o livro 100 Perguntas Que Seu Cão Faria ao Veterinário (Editora Nobel, R$ 39,00*). Para isso, pesquisou as questões do comportamento de um cão. Colocamos aqui as 7 principais. A partir do livro, fica claro que muitas vezes o que o dono julga ser um mal comportamento do cãozinho tem uma explicação lógica.

* Preços pesquisados em janeiro de 2011.