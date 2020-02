7 pecados da internet

Com bom-senso, é possível se divertir na internet e até arrumar um amor!

Foto: Getty Images

A especialista em etiqueta Célia Leão dá dicas para você aprender a se comportar e criar relevância nas redes sociais. Assim você ganhará mais comentários e amigos.

Primeiro, saiba quais são os setes pecados da internet

1. Publicar fotos em poses sensuais ou de biquíni.

2. Marcar pessoas em fotos sem pedir a autorização delas antes.

3. Usar a internet como terapia: reclamar dos familiares, do chefe…

4. Escrever xingamentos e palavrões.

5. Ficar conectada o tempo todo enquanto trabalha.

6. Comentar e republicar praticamente tudo o que as pessoas publicam. Escolha apenas aquilo com que você mais se identifica.

7. Expor familiares e amigos em seus posts sem pedir permissão.



Agora, aprenda a se comportar na internet

Faça publicações interessantes

Não use a rede social como uma sessão de terapia. É fora de moda ficar desabafando sobre seus problemas, sobre o chefe chato e a temperatura do dia. Faça ao contrário, use as redes sociais a seu favor:

· Divirta-se: compartilhe posts animados. É generoso partilhar felicidade com os outros.

· Reencontre: use a ferramenta para reencontrar amigos da escola ou que estão longe.

· Informe-se: leia notícias e descubra como está o mundo.

Fique bonita na foto e na rede

É fácil tirar fotos, mas não é só por isso que está liberado publicar todas e quaisquer imagens suas por aí. Então, nada de fotos de biquíni, em poses sensuais e de pijama nas redes sociais! “A palavra ‘íntima’ significa que é reservado para poucos. É proibido publicar aquilo que retrate os momentos íntimos. Divida apenas com pessoas da sua vida, e não para o mundo.”

Eu marco, tu marcas, ele marca…

Antes de sair marcando as pessoas nas fotos, peça permissão. Não é em toda fotografia que todos saem bonitos. “Ao fazer isso, acaba expondo outras pessoas aos olhos de todo mundo. Pergunte antes de marcar”, ensina Célia.

Que tal arranjar um namorado pela internet?

Segundo uma pesquisa desenvolvida pela agência Blue Id e New Vegas com 905 pessoas, quatro em cada 10 paqueram na internet. Se você quer fazer parte desse time siga as seguintes regras:

· Seja sincera na aparência e nas fotos. Escolha uma bem bonita para o perfil.

· Descubra mais sobre a vida do “paquera” e invista se tiverem amigos em comum.

· Aborde-o de maneira que chame a atenção dele, mas, claro, sempre com cuidado e discrição.