6 ideias de efeito pra decorar a casa em dias de festa

Não precisa de muito para surpreender os convidados em dias especiais. Com criatividade, capricho e muito carinho, é possível criar uma mesa linda e cantinhos de arrancar suspiros.

Entremeadas, folhagens e sementes formam um caminho de mesa supercharmoso. Intercale com castiçais com velas e arranjos simples (de um só tipo de flor, por exemplo) para incrementar a produção.

2. Com flores, bowls de vidro personalizados com fita de renda (ou veludo ou cetim…) se transformam em vasos criativos. Use cola quente para fixar o tecido. Crie uma composição com tamanhos variados e surpreenda à todos.

3. A ideia é marcar o lugar de cada convidado na mesa? Então aposte em um copinho de cerâmica (ou vidro) com suculenta ou cacto – que ainda vira mimo para levar para casa.

4. Alternativa ao caminho de mesa convencional, um pedaço de tecido mais molinho, como seda, cria um efeito incrível se colocado em toda a extensão da mesa. Basta ir até uma loja de tecidos e pedir para cortar o material de sua preferência no tamanho do comprimento do seu móvel.

5. Dar novos usos à móveis e objetos da casa em dias de receber é um recurso bastante usado por decoradores de festa. Veja como uma cômoda antiga, daquelas herdadas de família, ganha nova cara com alguns vasos dentro da gaveta aberta.

6. Jarras, bules e demais utensílios de prata acomodam flores com bossa. Aqui, mais uma vez a ideia do caminho de mesa feito com folhagens dá um up no visual.