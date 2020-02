5 lições pra acertar na educação do filho único

O segredo é sempre estimular a independência da criança

Foto: Getty Images

É natural que um filho sem irmãos receba uma dose maior de dedicação dos pais. Mas é preciso cuidado para que, sozinho, ele não fique mimado nem dependente demais. A seguir, ensinamos a encontrar equilíbrio com dicas que valem para as duas situações.

Egoísta X generoso

Criança que tem irmãos aprende melhor a dividir afeto e brinquedos, e até a competir. “Essas experiências preparam os menores para ter mais habilidades emocionais na vida adulta”, diz Cristiane Moraes Pertusi, doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela USP. A falta de convivência com outras crianças pode tornar o filho único mais egoísta e inseguro. A boa notícia é que estimular o convívio da criança com primos e amigos ajuda a evitar essa tendência.

Mimado X independente

Quando têm o primeiro filho, os pais, inexperientes, exageram nos cuidados. Se não nascem mais crianças depois, esse excesso de mimos pode continuar por anos a fio, o que é prejudicial ao desenvolvimento infantil. O segredo é estimular a independência da criança. E isso vale para tudo: tem um trabalho de escola para entregar? Ensine-a a pesquisar sozinha, por exemplo.

Confira as lições da psicóloga Cristiane Pertusi e crie seu filho para o mundo!

1. Dê limites: aprenda a dizer não, mantenha sempre a sua palavra e deixe de castigo quando o filhote aprontar algo.

2. Ensine a dividir: quando estiver com mais crianças, estimule seu filho a compartilhar os brinquedos. Parquinhos são ótimos locais para esses exercícios de “cidadania infantil”.

3. Incentive a autonomia: jamais faça tarefas pelo seu filho. Isso vale para lição de casa, arrumação do quarto ou qualquer outra missão que eletenha que cumprir.

4. Estimule o convívio com outras crianças: traga amigos para brincar na sua casa e deixe seu filho visitar coleguinhas. Assim, ele conhece comportamentos diferentes e aprende a se relacionar com pessoas da mesma idade.

5. Controle suas expectativas: pais de filhos únicos às vezes exigem demais deles. Essas crianças até parecem ser maduras, pois costumam conviver bastante com adultos, o que não significa que devem ser tratadas como gente grande.