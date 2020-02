5 dicas para ser feliz agora

Com pequenas atitudes é possível

ser feliz de maneira simples

Foto: Getty Images

A quantia de dinheiro que uma pessoa tem no banco, o lugar onde ela mora e a idade dela são decisivos para a felicidade? Se você respondeu sim, está enganada. De acordo com novos estudos feitos em diversas partes do mundo, nada disso é tão importante.

Ao contrário do que a maioria pensa, a alegria vem com pequenas mudanças no modo de agir e pensar. Confira o que você pode fazer para ficar mais feliz a partir de agora.

Como levantar o seu astral

1. Aguce os sentidos!

Estudos mostram que, quanto mais intensamente você toca, prova, cheira, escuta ou olha o que está ao redor, mais satisfatório é o seu dia. Ao prestar mais atenção nos cinco sentidos, as pessoas bloqueiam as preocupações e vivem melhor o presente.

Para aumentar a felicidade: evite realizar várias tarefas ao mesmo tempo.

2. Aprenda a agradecer



Um estudo mostra que as pessoas que costumam agradecer pelas coisas boas que ocorrem no seu dia-a-dia se tornam mais otimistas.

Para aumentar a felicidade: acostume-se a escrever o que acontece de bom. Não é surpresa que as mulheres que possuem um diário sejam mais entusiasmadas.

3. Tenha vida social

Já é comprovado que ter alguma coisa pela qual esperar faz as pessoas mais felizes. Pesquisas mostram que pensar sobre um jantar com as amigas na próxima semana é suficiente para ativar o centro de prazer do cérebro. Quem acredita no seu poder de realizar coisas boas é mais feliz.

Para aumentar a felicidade:saia com as amigas. Ficar com pessoas queridas é a segunda melhor coisa para mulheres, logo atrás de ficar sozinhas com seus parceiros.

4. Use o telefone!

Tá contente? Conte para alguém! As pessoas ficam mais felizes quando dividem boas notícias com os outros.

Para aumentar a felicidade: aja sempre com alegria. Brinque, conte piadas, espalhe a felicidade.

5. Pense que poderia ter sido pior…

Quando acontece algo imprevisível capaz de arruinar seus planos, como um temporal que a deixa ensopada antes de chegar ao trabalho, em vez de ficar triste, pense que poderia ter sido pior!

Em uma pesquisa recente, estudantes que se sentiam deprimidos por causa de suas notas baixas ficaram instantaneamente mais alegres quando levados a pensar que poderiam ter tirado um zero! Então, da próxima vez que chover, pense: pelo menos a minha casa não ficou inundada.

Para aumentar a felicidade: procure se lembrar só das coisas que são boas!