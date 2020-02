5 dicas para criar o cantinho de estudos para os filhos

Caso a criança tenha um espaço só dela para fazer as tarefas, invista em tons que aceleram o raciocínio

Foto: Selmy Yassuda

Pouca gente sabe que o ambiente em que as crianças fazem a lição pode influenciar bastante no rendimento escolar. Segundo a psicóloga Cynthia Boscovich, responsável pelo portal Cuidado Materno, “manter o local de estudos limpo e organizado aumenta a concentração da criança e evita a dispersão com atividades paralelas”. Mas isso não significa que toda casa deva ter uma escrivaninha padrão, exclusiva para essa atividade. Como os imóveis são cada vez menores, mal cabem cama e guarda-roupa no quarto das crianças. “Determine em qual ambiente e horário seu filho vai realizar as tarefas, mesmo que seja num canto da sala ou na mesa da cozinha. Antes de sentar seu filho à mesa, certifique-se de que todo o espaço esteja livre e limpo”, orienta a especialista. Confira a seguir lições exclusivas da psicóloga para garantir a concentração das crianças. O resultado você poderá conferir no próximo boletim da turma.

Para que seja impecável, conforto e sossego são fundamentais!

1. Ventilação: Espaços abafados atrapalham a concentração. Certifique-se de que o local de estudos seja bem arejado. Se possível, com ventilação cruzada, que pode ser obtida com a abertura de portas e janelas.

2. Iluminação: Evite lâmpadas incandescentes diretamente sobre a cabeça da criança. Além de esquentar, a luz direta cansa a vista. Entretanto, é importante que o local seja bem iluminado, de preferência com luz natural. Por isso, evite que seu filho faça os deveres de casa à noite. Caso ele estude no período da tarde, acorde-o mais cedo para fazer a tarefa sempre pela manhã.

3. Circulação: O ideal é que a criança não seja interrompida por outros familiares durante a execução de suas tarefas. Evite deixar a cadeira onde ela vai sentar no meio do caminho ou junto de portas e armários.

4. Cores: Caso a criança tenha um espaço só dela para fazer as tarefas, invista em tons de laranja, que aceleram o raciocínio (já o amarelo e o violeta estimulam a intuição). Pinte apenas a parede que fica atrás da cadeira. Assim, o estudante não fica o tempo todo de frente para o tom mais forte escolhido.

5. Sons: Silêncio é fundamental para a concentração. Televisores e aparelhos de som, caso estejam no mesmo ambiente, devem ficar desligados durante o período de estudo. Se a criança faz a lição na cozinha, deixe o espaço tranquilo durante a tarefa. Combine com ela o melhor horário pra isso.

Tarefa x brincadeiras

Embora lição de casa seja coisa séria – e você deva tratar o assunto com os filhos dessa forma -, jamais faça referência à atividade como castigo ou sinônimo de cansaço. Cynthia garante que conciliar dever e brincadeira é fácil. “Basta montar uma tabela de horários, com início e fim de cada atividade, e segui-la à risca.” Lembre-se de incluir nela também os períodos de descanso!

Fonte: Cynthia Boscovich, psicóloga e responsável Pelo Portal Cuidado Materno (www.cuidadomaterno.com.Br), e guia de arquitetura de interiores para áreas residenciais, de Miriam Gurgel (ed. Senac)