5 dicas para controlar seu filho sem sair do sério

Se seu filho insistir em dar escândalo, ignore a birra em vez de puni-la

Foto: Getty Images

Crianças não têm controle total das próprias emoções, por isso gritam, choram e se jogam no chão para conseguir o que querem. Normalmente, essas crises diminuem por volta dos 5 anos. Fabio Ancona Lopes e Dioclécio Campos Jr., organizadores do livro Filhos de 2 a 10 Anos de Idade (Ed. Manole) dão algumas dicas para você conseguir conter a birra do seu filho. Confira:

Distraia

Assim que a criança manifestar o início da birra, mude o foco de atenção dela. Tente distraí-la com algo de que ela goste.

Ignore

Se ela insistir em dar escândalo, ignore a birra em vez de puni-la. A punição pode encorajar seu pequeno a repetir esse comportamento. Finja que não se incomoda, mesmo que outras pessoas estejam olhando e pedindo que você tome uma providência.

Mude de ambiente

Se a situação for embaraçosa por ocorrer em público, retire a criança do ambiente. Leve-a para um local mais calmo e deixe-a espernear à vontade. Fique próximo, mas sem dar atenção. Quando ela se acalmar, volte às suas atividades normalmente.

Mantenha a calma

Não agrida seu filho. Alguns distúrbios de personalidade podem resultar de repreensões rígidas e violentas demais na infância.

Use poucas palavras

Se além de fazer birra a criança ficar agressiva, diga imediatamente que ela está errada e retire-a do ambiente. Repreenda-a com poucas palavras e de forma direta para ela entender bem o recado. Não deixe para chamar a sua atenção depois, porque ela não perceberá a relação da bronca com o que fez.