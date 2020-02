4 passos que estimulam a solidariedade entre as crianças

Ser solidário é benéfico ao coração e ao sistema imunológico

“A gratidão de quem recebe um benefício é sempre menor que o prazer daquele que o faz”, já dizia sabiamente o escritor Machado de Assis no conto Almas Agradecidas, na Série Bom Livro (Ed. Ática). Estudos mostram que após a pessoa promover uma atitude solidária, o cérebro libera a substância endorfina, provocando sensação de felicidade.

Exercício diário

Segundo a educadora Luciene Tognetta, o conceito de solidariedade nas escolas deve ser construído por meio do convívio social, dia após dia, pois é no cotidiano que as crianças desenvolvem as virtudes. “Por exemplo, quando há conflito entre dois alunos, o professor deve promover o diálogo entre eles: ao se expressarem e dizerem o que os incomoda eles aprendem a olhar o outro com generosidade”, explica Luciene.

Mas a família também tem papel fundamental na construção desse caráter. “É preciso que a criança sinta a união de pais e irmãos e os vejam praticando a solidariedade entre eles mesmos”, comenta o psicoterapeuta e educador Leo Fraiman. Fisiologicamente, fazer o bem é muito saudável: estudo realizado pela Universidade de Harvard (EUA), com cerca de 2700 pessoas, apontou que ser solidário e praticar algum trabalho voluntário é benéfico ao coração e ao sistema imunológico, além de aumentar a expectativa de vida. Está aí um bom motivo para desenvolvermos a solidariedade desde a infância.

Para que o seu filho se torne um cidadão do bem – daqueles que auxiliam alguém a atravessar a rua, doam, emprestam… -, ele precisa ser motivado desde a infância. Veja como incentivá-lo:

1. Ensine a compartilhar

As crianças estão discutindo por um brinquedo? Simplesmente tire-o delas e diga que você só o devolverá quando elas entenderem que devem brincar juntas ou aprender a emprestar. “Para não ter dor de cabeça, muitos pais preferem resolver o problema comprando um brinquedo igual para cada filho, reforçando o individualismo e gerando o egoísmo. O distanciamento das pessoas faz com que elas nunca enxerguem as necessidades do outro”, diz o psiquiatra Içami Tiba .

2. Encoraje as iniciativas solidárias

Caso a escola esteja promovendo alguma ação solidária, estimule seu filho a participar. Melhor: pai e mãe devem se informar sobre o projeto e verificar como podem colaborar efetivamente. “Contribuir apenas com dinheiro é algo muito cômodo, preguiçoso. É importante que os pais expliquem para as crianças o significado de vestir a camisa, se engajar”, avisa Fátima Balthazar, arte-educadora e assessora pedagógica especialista em valores humanos. Acima de tudo, mostre que devemos fazer o bem incondicionalmente, sem esperar nada em troca.

3. Não trabalhe pela criança

A sua não colaboração pode acontecer numa situação simples, como não ajudá-lo a arrumar a bagunça dos brinquedos. É importante que o pequeno entenda que cooperar com a mãe e o pai para manter a casa em ordem é ser solidário. Ensine que cada um deve dar o melhor de si para o outro e que quando a gente se ajuda todo mundo sai ganhando.

4. Evite comparações

Se você tem um filho solidário e o outro não, respeite o jeito de agir de cada um e trabalhe para mudar o cenário. Observe com atenção o cotidiano da criança menos solidária e, ao perceber qualquer atitude generosa dela, elogie e a faça entender que aquilo é solidariedade. Mostre o quanto a outra parte ficou feliz e o bem-estar que ela própria acabou sentindo. Incentive-a a agir mais assim.