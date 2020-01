4 encontros de fim de ano que vão renovar suas energias

Vamos marcar? Mas vamos mesmo? Sem falta? Vamos. Então vamos… e assim a promessa daquele encontro com as pessoas mais queridas da sua vida nunca vai para frente. Para driblar esse problema tão comum nos dias atuais, é preciso aproveitar os dias que são mais longos, mais claros e leves. Você também tem a impressão de que curtir o clima de fim de ano nos dá mais tempo para construir memórias e histórias, e realizar sonhos que ficam guardados ao longo do ano? É como dar play naquela playlist favorita e fazer de cada momento o melhor momento. Por isso, resolvemos que é hora de chamar as pessoas que sentimos falta o ano todo para um encontro. Quando? Hoje mesmo.

Então, bora curtir a energia da estação, cada uma à sua maneira, priorizando o próprio bem-estar e o bem-estar de quem amamos. Entra no mood e vem com a gente curtir quatro momentos que deixarão o mês muito mais divertido. E não vale deixar para depois, ok?

1 – Encontrinho

Chame aquela turma que se conhece há anos e coloque a imaginação para funcionar. Que tal criar uma “árvore de Natal” cheia de fotos antigas e de lembranças da galera? Você pode escrever um recadinho em cada uma delas e, no fim da noite, cada uma das amigas leva sua foto preferida para casa. Outra boa ideia é criar uma playlist especial com as músicas preferidas de cada uma das convidadas. Uma tarde cheia de recordações fará com que novos momentos sejam criados e que a amizade entre vocês se fortaleça ainda mais. Elas vão amar!

2- Amigo-secreto de verão

Quer fazer um amigo-secreto, mas todo mundo tem preguiça? Então é hora de inovar. Substitua a tradicional troca de presentes por uma grande troca de… sandálias! Aproveite que todas as amigas estão preparando o look de fim de ano e arrase. A coleção Glitter, da Ipanema, tem modelos para todos os gostos e vai agradar desde a amiga que vai passar na praia até a amiga que vai curtir a virada de ano na cidade.

3 – Presente com a cara dela

Quer promover um encontro e dar um mimo especial para cada uma de suas amigas ou, quem sabe, escolher um presente inesquecível para aquela amiga especial? Que tal pensar em como cada uma é? As amigas criativas podem ser presenteadas com canecas, camisetas e almofadas com frases descoladas e as amigas mais organizadas vão amar ganhar um planner novinho para começar bem o ano. Deixe os presentinhos fofos, como, por exemplo, flores ou um livro especial, para as amigas mais emotivas. Agora, para você que tem amigas estilosas e ligadas à moda, um biquíni da cor do verão ou um acessório novo para entrar o ano com o pé direito pode abalar as estruturas. Que tal uma Ipanema nova e bem brilhante para ela pular as 7 ondinhas?

4 – Fim de semana com a turma

Nós sabemos que é muito difícil conciliar agendas e estilos de vida de amigas de longa data, mas essa é a hora de fazer um esforcinho extra e reservar vários dias inteirinhos de curtição. Pode ser um fim de semana na casa de praia de uma amiga, em um hotel ou até no apartamento de alguém. No fim do dia, o importante é que vocês estejam juntas, não é mesmo? Mande agora mesmo uma mensagem para toda a turma e promova esses dias de curtição da galera. Vocês merecem renovar as energias!