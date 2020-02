23 lições para fazer a fina em jantares formais

É fácil dizer que adora camarão, caviar e trufas negras; difícil mesmo é saber qual talher usar para cada prato do menu! E ainda tem a escolha da roupa, levar um presentinho para a (o) anfitriã(o), comer com o guardanapo no colo e não esquecer de esperar servir os outros…

1. Vista-se de acordo

Em dúvida sobre o traje que deve vestir? Então pergunte à dona da casa. “Não é vergonha nenhuma e evita constrangimentos”, ensina a consultora de etiqueta Cláudia Matarazzo.

2. Não se atrase

Procure chegar ao evento entre 15 minutos e meia hora após o início.

3. Leve uma lembrancinha

Pode ser um buquê de flores ou uma caixa de bombons.

4. Mantenha a classe

Seja delicada, fale baixo e não gesticule com os talheres na mão. Já pensou se você acerta molho de tomate na camisa branca de alguém?

5. Fuja de discussões

Esqueça assuntos polêmicos, como religião e política.

6. Maneire na bebida

É desagradável passar dos limites, né?

7. Preste atenção na postura

Apoiar os cotovelos na mesa dá a impressão de desleixo.

8. Espere para comer

Por mais esfomeada que você esteja, não comece antes do anfitrião, a menos que ele peça. Se houver muitas pessoas à mesa, aguarde até que metade delas tenha se servido.

9. Abra o guardanapo de pano no colo

Após a refeição, coloque-o sobre a mesa, do lado esquerdo do prato. Guardanapos de papel permanecem na mesa mesmo.

10. Acerte nos talheres

Use o garfo na mão direita, enquanto a faca descansa sobre a parte superior do prato (e com a lâmina voltada para dentro).

11. Não enfie a cara na comida

Ela deve ser levada à boca e não o contrário.

12. Dobre as folhas da salada

Em vez de cortá-las, basta fazer uma trouxinha com a ajuda dos talheres.

13. Jogue os caroços no cinzeiro

A regra serve para azeitonas servidas como aperitivo. Quando elas fizerem parte da comida, use o garfo e coloque o caroço no canto do prato.

14. Segure o frango com o guardanapo

Se ele for servido à mesa, e não como aperitivo, retire as lascas de carne com o garfo.

15. Enrole o macarrão

“Para prevenir garfadas grandes demais, pegue os fios que estiverem na ponta do prato. E se sobrar algum fora da boca, corte-o com o dente, de forma natural, deixando-o cair de volta no prato”, explica o consultor de etiqueta Fábio Arruda.

16. Jamais faça barulho com a sopa

Assoprar a colher também pega mal. Comece a tomar pelas bordas, onde a comida esfria mais rápido.

17. Parta o pão com as mãos

E nada de mergulhá-lo na sopa ou no molho.

18. Não babe no garfinho do fondue

“Deposite o cubinho de carne ou o pão com queijo derretido no seu prato e use um garfo de sobremesa para levá-lo à boca”, diz Fabio.

19. Corte melão, mamão e melancia com a faca

E separe a fruta da casca aos poucos.

20. Arrume os talheres no prato

Quando terminar de comer, coloque o garfo e a faca com os cabos voltados para a direita, ligeiramente inclinados para baixo.

21. Dispense o palitinho

Além de falta de educação, o hábito pode machucar a gengiva.

22. Nunca fume à mesa

Se não conseguir resistir ao vício por algumas horas, peça licença e acenda o cigarro lá fora.

23. Saiba a hora de se despedir

Os anfitriões dão pistas quando estão cansados. Fique atenta!

Entenda a ordem dos copos

Eles ficam alinhados do lado direito do prato, na ordem em que serão usados.

O primeiro, médio, é para vinho branco.

O segundo, um pouco maior, para vinho tinto.

O terceiro, e maior de todos, para água.

Em ocasiões formais haverá uma taça fina e alta, para champanhe.

Talheres