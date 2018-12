12 atitudes que você pode adotar para ter um 2019 melhor

O ano de 2018 está na reta final e nada melhor do que começar os próximos 12 meses com novos sonhos e objetivos. A coach Andrea Duque, comunicadora social, fez uma lista de novas atitudes para você conseguir melhores resultados pessoais e profissionais em 2019.

Veja abaixo:

1. Desapegue

Elimine o que não é mais necessário. Olhe para sua vida e se pergunte: o que está em excesso? Não somente em termos materiais, mas aí dentro de você, o que está em excesso? O que você pode ir deixando por aí?

2. Termine aquilo que começou

Realize aquilo que você deseja, sem procrastinar. Conclua a tarefa e não a deixe para amanhã.

3. Não viva no mundo da lua

Priorize a realidade e não a ilusão. Ou seja, veja as coisas como elas de fato são e não como aparentam ser.

4. Escute seu interior

O corpo fala. Observe o que seu corpo está dizendo! Não ignore uma dor, cada canto do nosso corpo representa algo. Comece a perceber além das aparências. Uma dor no pé pode estar te convidando a olhar como você está caminhando na vida.

5. Pense

Bons pensamentos influenciam na boa saúde. Não existem pensamentos em vão, ou seja, todo pensamento cria uma forma.

6. Contribua

Seja colaborativo! Coloque-se em estado de cooperação.

7. Cuidado com o que fala

Não fale mal dos outros! Seja indulgente, no sentido de não rebaixar o outro, pois toda vez que falamos “mal” de alguém estamos rebaixando a pessoa, colocando ela em posição inferior.

8. Seja atenciosa

Dê a sua atenção! Quando prestamos atenção no outro, fazemos caridade. Dar atenção engloba muitas coisas, uma delas, por exemplo, é ter uma escuta aberta. Talvez você não possa ajudar as pessoas com dinheiro ou com coisas materiais, mas você pode ser caridoso as ouvindo.

9. Foque

Acredite somente na abundância e não na escassez. Nós vamos para onde nosso foco está. Caminhamos na direção de onde nossa visão e nosso olhar estão.

10. Crie

Valorize as suas ideias! Olhe-as com cuidado. Não jogue fora, não menospreze, não diminua. Elas são o teu princípio de criação, vieram de dentro de você.

11. Autonomia

Segurança significa segurar-se em si mesmo. Apoiar-se. O quanto você se apoia? Ao invés de pensar que precisa de segurança, olhe para você! Você é a sua segurança. Tem muita coisa aí dentro de você que te sustenta.

12. Crer para ser

A fé que você tem na vida, que você tem nas coisas, precisa te trazer alívio. Esse é um grande sinalizador. Que 2019 traga a força para que você promova as mudanças desejadas.

