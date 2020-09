Primeiras imagens de princesa Diana em The Crown são divulgadas

A expectativa em torno da 4ª temporada de The Crown parece estar completamente justificada se depender o teaser divulgado hoje (20) pela Netflix. Os relances de Emma Corrin como princesa Diana confirmam a impressionante reconstituição de época da série, com a atriz muito parecida com a princesa. Nessa fase, veremos como o príncipe Charles conheceu e se casou com Diana, apesar de ainda estar apaixonado por Camilla Parker-Bowles. Os episódios vão cobrir os primeiros anos da união, a depressão de Diana e o nascimento dos príncipes William e Harry.

O teaser confirma também que a estréia será no dia 15 de novembro.

Além de Diana, como a temporada vai focar nos anos 1980s, veremos também o período de Margaret Thatcher como primeira ministra. Ela será interpretada por Gillian Anderson, que também aparece no teaser.

Veja as imagens: