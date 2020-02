Veja como se prevenir da micose e outras doenças de verão

O calor e a umidade do verão são a causa de muitas doenças

Foto: Dreamstime

Sim, os dias quentes são um convite ao mar e à piscina… Mas também ao calor e à umidade que muitos parasitas minúsculos adoram. Resultado? Eles atacam sem dó, podendo causar micoses e várias doenças de pele. O dermatologista Maurício Santana, do Rio de Janeiro, ensina a resolver isso.

Pano branco

· O que é?

Nome popular dado à Pitiríase Versicolor, doença que deixa manchas brancas no rosto, no peito e nas costas. É um tipo de fungo que vive no cabelo e se espalha pelo corpo após muita exposição ao sol.

· Prevenção

O uso de produtos que controlam a oleosidade capilar pode ajudar.

· Tratamento

Antimicóticos. Mas o tom da pele só volta ao normal após semanas ou meses do contágio.

Frieira

· O que é?

Provocada por um fungo, faz a pele entre os vãos dos dedos dos pés rachar, causando ardência, dor e coceira.

· Prevenção

Seque bem a região após o banho e evite usar sapatos muito fechados.

· Tratamento

Mesmo quando os sintomas desaparecem, o fungo costuma continuar no local. Por isso, em muitos casos, deve-se usar cremes ou pomadas específicas para esse problema por um longo tempo.

Micose de virilha

· O que é?

Fungos que se proliferam por causa do uso de maiôs úmidos durante muito tempo. Podem surgir manchas vermelhas, que coçam.

· Prevenção

Não fique com o biquíni molhado após o banho de mar ou piscina. Tome uma chuveirada, seque-se bem e use sempre calcinha de algodão.

· Tratamento

Normalmente, o médico indica uma pomada tópica. Casos mais graves, porém, exigem medicação oral.

Bicho geográfico

· O que é?

Larvas presentes em fezes deixadas por cachorros na praia, que penetram na pele dos banhistas. Em geral, na sola dos pés. Elas deixam riscos parecidos com um mapa (daí o nome) e coçam.

· Prevenção

Não sente diretamente na areia (forre sempre com toalha ou canga) e evite andar descalça.

· Tratamento

O dermatologista pode indicar a aplicação de pomada ou de tratamento oral.

Manchas? Aqui, não!

A dermatologista Thereza Lucia Prata de Almeida, da Universidade Federal do Ceará, dá outras dicas para você se proteger da micose e ficar com a pele sempre bonita e saudável.

Mãos limpas

Sempre lave as mãos – parasitas adoram se instalar em sujeiras acumuladas sob as unhas.

Corpo bem sequinho

Ao se enxugar após o banho, seque bem as áreas quentes do corpo, como axilas, região da virilha e interglúteos. Tome cuidado para não deixar umidade retida também nas partes que têm a ventilação prejudicada (como embaixo das mamas, entre os dedos das mãos e dos pés e também nas dobrinhas, no caso das mais rechonchudas).