Tudo sobre meningite

Desconfie se o seu bebê ficar sem

apetite, com febre alta e com insônia

Foto: Dreamstime

O primeiro sinal vem do termômetro: mais de 39ºC. Nos bebês há falta de apetite, enquanto os mais velhos reclamam de fortes dores na cabeça e na nuca. Se você identificou alguns desses sintomas em sua casa, fique atenta: pode ser meningite.

De acordo com o infectologista Bernardo Liberato, do Hospital Copa d’Or, no Rio de Janeiro, essa doença grave costuma surgir durante o inverno. “Com as temperaturas baixas, as pessoas se concentram em ambientes fechados. Isso facilita bastante a transmissão”, afirma Liberato.

A meningite é uma doença infecciosa e contagiosa que causa a inflamação das meninges, membranas fininhas que envolvem o cérebro e a coluna vertebral. O diagnóstico é feito pelo exame de liquor, retirado da coluna.

A doença pode ser causada por fungos, vírus ou bactérias. Esta última é a mais grave e requer atendimento rápido, à base de antibióticos. Já a meningite causada por vírus é a mais leve.