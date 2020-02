Transtorno bipolar: sintomas e tratamentos

Um em cada cinco brasileiros possui

transtorno bipolar

Foto: Getty Images

Antigamente, ela era chamada de psicose maníaco-depressiva. Hoje, os médicos dizem apenas “transtorno bipolar”. O humor de quem sofre desse mal se alterna entre dois polos: da euforia extrema à tristeza absoluta – daí vem esse nome.

Segundo a psicóloga MiriamThomé, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o problema costuma surgir por volta dos 24 anos, mas também pode se manifestar em crianças e adolescentes.

A atriz Cássia Kiss, que é portadora, sabe o quanto é difícil conviver com parentes e amigos durante as crises. “Num dia eu estava péssima, maltratava as pessoas. No outro, queria consertar: mandava flores, pedia perdão”, conta.

Felizmente, os tratamentos disponíveis são eficazes. Eles controlam as mudanças bruscas de comportamento e aliviam os sintomas. Se você desconfia que alguém próximo sofra de transtorno bipolar, verifique os sinais mais comuns, descritos abaixo.

Os principais sintomas

Fase da euforia

. Alegria exagerada

. Agitação física e mental

. Sensação de ter poderes especiais

. Ideias grandiosas

. Aumento do desejo sexual

. Insônia

Fase da depressão

. Tristeza, irritabilidade

. Perda ou aumento de apetite

. Dificuldade de concentração

. Pensamento de morte ou suicídio