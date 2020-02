Tenha um sorriso branco e lindo

A limpeza bucal pode prevenir doenças!

Foto: Getty Images

É muito bom sorrir sem medo de passar vergonha, não é mesmo? Mas não é só pela estética que é importante escovar os dentes corretamente. Estudos recentes mostram que a limpeza bucal pode prevenir diversas doenças, incluindo problemas no estômago e até infarto!

No entanto, fazer uma boa higiene da boca não significa forçar demais as cerdas da escova de dente. “Quem faz uma escovação de qualquer jeito corre o risco de ferir a gengiva. Esse machucado, além de doer muito, pode causar mau hálito quando a ferida não sara”, afirma a dentista Sandra Gontijo, do Rio de Janeiro.

Os dentistas respondem

É importante usar um antisséptico para enxaguar e bochechar?

Os antissépticos são eficazes para quem tem mau hálito, porque combatem as bactérias. Mas eles não substituem a escova e o fio dental. Evite produtos com álcool na fórmula e os muito coloridos. Eles podem escurecer os dentes.

Existe uma pasta de dente ideal?

Não existe fórmula perfeita. O creme dental precisa ter gosto agradável e não pode causar enjoo. Se tiver dentes sensíveis, tártaro, enjoo contínuo ou sangramento, fale com seu dentista.

Quantas vezes por dia devo escovar os meus dentes?

Sempre depois das refeições. Para sentir se precisa de mais escovações, passe a língua nos dentes: se ela deslizar, é sinal de que eles estão limpos. Se os dentes estiverem ásperos, há acúmulo de placa bacteriana e é hora de escovar de novo.

Quanto tempo deve durar uma boa escovação?

Uma boa escovação deve durar, em média, nove minutos. Para cuidar de todos os detalhes, curvas e entradinhas dos dentes, esse tempo é o suficiente.

Quando é a hora certa de trocar a escova de dente?

Ela deve ser trocada a cada três meses. “O ideal mesmo é substituí-la todos os meses. Recomendo colocar a escova de dente na lista mensal de compras de supermercado”, ensina Sandra Gontijo.