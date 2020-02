Sinusite: acabe com a dor em casa

Procure tomar oito copos de líquido

todos os dias

Foto: Getty Images Será que é sinusite?

Mal o tempo esfria, muitas pessoas já se preparam para enfrentar uma crise de sinusite. Curiosamente, às vezes, é a própria gripe que desencadeia o problema! Por isso, se você está há mais de dez dias com o nariz congestionado, fique atenta. Os principais sintomas de sinusite são catarro amarelado, dor de cabeça forte e dificuldade para respirar e sentir gostos e cheiros. A solução está dentro de casa Beba (muito!) líquido

Tome chás, sucos e, principalmente, muita água o dia todo. Procure ingerir oito copos por dia. Leve um casaquinho

O conselho de mãe vale ainda mais nos dias ensolarados de outono e inverno, que começam frios, esquentam à tarde e esfriam rapidamente com o cair da noite. Por isso, leve um casaquinho com você – principalmente se no seu trabalho tiver ar-condicionado. Coma direito

A gripe nos enfraquece tanto que mal conseguimos levantar um garfo, muito menos ter fome… Mas, se a sinusite pegou você, não descuide da alimentação!

Dormir bem também é importante

Foto: Dreamstime

Durma oito horas

Só uma em cada cinco mulheres dorme as oito horas diárias recomendadas pelos médicos. Sinusite é um pedido do corpo para descansar!

Aproveite o banho

Nada de ter preguiça de encarar o chuveiro: um banho quente ajudará você a combater a sinusite. Feche a janela do banheiro, respire fundo e deixe que o vapor da água faça seu trabalho, umedecendo as vias nasais e facilitando a respiração.

Faça inalação caseira

Ferva água com folhas de menta ou eucalipto, que têm propriedades medicinais, descongestionam o nariz e dão bem-estar. Elas funcionam como uma inalação caseira!

Espalhe bacias

Com a chegada das estações mais secas do ano, fica difícil contar com uma chuvinha no fim da tarde para levar a poluição embora. Então, espalhe pela casa bacias com água e folhas de hortelã. Sem a sensação de entupimento, ficará mais fácil pegar no sono.