Sanavita e Boa Forma lançam Coffee Supeartivado para turbinar o dia a dia das mulheres

As marcas Sanavita e Boa Forma acabam de anunciar uma parceria para revolucionar o mercado de bebidas funcionais, com o lançamento do Coffee Superativado. A novidade promete oferecer energia, nutrição e praticidade para mulheres que buscam uma vida mais ativa e saudável.

A bebida, resultado da união da expertise da Sanavita em nutrição e do conhecimento da Boa Forma sobre o universo feminino, é enriquecida com ingredientes como tirosina, coenzima Q10, guaraná e ácido clorogênico, que auxiliam no metabolismo energético e na concentração. Além disso, o Coffee Superativado contém vitaminas do complexo B, vitamina C e antioxidantes, contribuindo para o fortalecimento do sistema imunológico.

“Na Boa Forma, nosso propósito é estar presente em cada etapa da jornada de bem-estar da mulher, oferecendo soluções que facilitem e potencializem essa experiência. A parceria com Sanavita é uma união estratégica que reflete nosso compromisso em entregar saúde, praticidade e qualidade de vida. Ao combinar a expertise nutricional da Sanavita com a visão cuidadosa de Boa Forma sobre as necessidades do público feminino, conseguimos criar produtos que realmente fazem a diferença no dia a dia. O lançamento do Coffee Superativado é apenas o começo de uma linha que promete transformar a rotina com energia e vitalidade”, conta Amanda Mello, Head de Licenciamento do Grupo Abril.

Para quem busca mais energia e disposição

Ideal para mulheres que buscam um impulso extra para encarar a rotina com mais disposição, o Coffee Superativado pode ser consumido quente ou gelado. A bebida possui baixa caloria, não contém glúten, lactose, açúcares ou adoçantes artificiais e pode ser incluída em diferentes momentos do dia.

A Sanavita desenvolveu o Coffee Superativado para que as mulheres possam acordar, trabalhar, estudar, treinar e enfrentar o dia a dia com mais energia, foco e disposição. Trata-se de um suplemento indicado para quem busca suporte nutricional, com fórmula inteligente para auxiliar no metabolismo energético e na melhora da concentração. É ideal para momentos em que as pessoas precisam de um impulso extra para encarar a rotina com mais disposição e vitalidade, de uma forma simples e gostosa.

Com o lançamento do Coffee Superativado, Sanavita e Boa Forma reforçam o compromisso com a promoção de um estilo de vida mais saudável e equilibrado. A parceria entre as duas marcas promete trazer mais novidades para o mercado, sempre com foco nas necessidades e desejos das mulheres.

Confira algumas características do Coffee Supeartivado

Ingredientes naturais: tirosina, coenzima Q10, guaraná, ácido clorogênico, vitaminas do complexo B, vitamina C e antioxidantes.

tirosina, coenzima Q10, guaraná, ácido clorogênico, vitaminas do complexo B, vitamina C e antioxidantes. Baixa caloria: ideal para quem busca uma alimentação equilibrada.

ideal para quem busca uma alimentação equilibrada. Sem glúten, lactose, açúcares ou adoçantes artificiais.

Versátil: pode ser consumido quente ou gelado.

pode ser consumido quente ou gelado. Prático: perfeito para levar para qualquer lugar.

Onde encontrar

O valor do Coffee Superativado Sanavita é de R$ 99,90 e já está disponível no e-commerce da Sanavita. Em 2025, o produto estará nas melhores farmácias e lojas naturais de todo o Brasil.

