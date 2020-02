Revista SAÚDE! aponta as vantagens de se manter no peso certo

A revista SAÚDE! mostra 11 motivos para você se manter no peso certo

Foto: Reprodução/ Revista SAÚDE!

A obesidade está se tornando uma verdadeira epidemia no Brasil e no mundo. Em apenas 30 anos o número de obesos no mundo dobrou. Aqui, mais da metade dos brasileiros tem gordura de sobra no corpo. Por isso, a edição de abril da revista SAÚDE! mostra 11 motivos para você se manter no peso certo. Confira alguns deles:

· Para se prevenir contra o câncer: sabe-se que gordura abdominal em excesso contribui para inflamações. Elas, acreditam os especialistas, dificultam as respostas de defesa do organismo contra as células tumorais.

· Para ter uma pele admirável: qualquer pessoa que pretende exibir uma pele com mais frescor só tem a ganhar quando atinge a massa corporal adequada. “Isso porque há uma menor fabricação de ácido aracdônico, mediador inflamatório que envelhece a pele”, explica o médico ortomolecular Cristiano Merheb, do Rio de Janeiro.

· Para afastar a depressão: a tristeza profunda é mais comum entre obesos, muito provavelmente por causa da baixa autoestima. Porém, a ligação entre as duas doenças é ainda mais densa. “A obesidade costuma alterar o balanço de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, ligado ao bem-estar”, diz a neurologista Sonia Brucki, da Academia Brasileira de Neurologia, em São Paulo.

A temperatura corporal das crianças é naturalmente mais quente que a dos adultos

Foto: Reprodução/ Revista SAÚDE!

Febre infantil não é doença

A edição de abril da revista SAÚDE! também mostra que os pais andam exagerando na dose de antitérmicos quando se trata de febre infantil. Pediatras alertam que a temperatura corporal das crianças é naturalmente mais quente (entre 36,5 e 37,5ºC) que a dos adultos (37ºC), pois nessa fase o corpo precisa trabalhar muito mais para promover o crescimento. Por causa de todo esse gasto de energia, também se produz calor.



Um cochilo depois do almoço tem o poder de renovar sua concentração

Foto: Reprodução/ Revista SAÚDE!

Cochilo depois do almoço desestressa

Você sabia que tirar um cochilo depois de almoçar renova a concentração? O pesquisador Avi Karni, da Universidade de Haifa, em Israel, descobriu que se você puder se dar ao luxo de dormir 90 minutos à tarde, sua capacidade de reter informações aumentará. “Quando dormimos depois de uma tarefa de leitura, por exemplo, as áreas cerebrais responsáveis pela consolidação da memória permanecem ativas”, afirma.