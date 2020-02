Qual a melhor época para comprar determinadas verduras?

Aproveite a safra de agrião de junho a setembro: ótimo para o organismo

Foto: Getty Images

ACELGA

. Safras: outubro, novembro

. Nutrientes: vitamina C e betacaroteno; minerais: cálcio, ferro, potássio e fibras

. Propriedades: ajuda a combater anemia, distúrbios menstruais, doenças de pele e fadiga

. Aprenda a fazer: receitas com acelga

AGRIÃO

. Safras: junho, julho, agosto, setembro

. Nutrientes: vitaminas A e C; minerais: cálcio, potássio, magnésio e fibras

. Propriedades: age diretamente no sistema digestivo, circulatório e respiratório. Ajuda no tratamento do câncer de pulmão

. Aprenda a fazer: receitas com agrião

ALFACE

. Safras: janeiro, fevereiro, março, junho, julho, agosto, setembro, setembro, outubro

. Nutrientes: vitamina C e ácido fólico; minerais: potássio, cálcio e fósforo

. Propriedades: tem efeito calmante e sonífero. Indicada também á gestantes, pois ajuda a evitar anemia durante a gravidez

. Aprenda a fazer: receitas com alface

ALMEIRÃO

. Safras: janeiro, setembro, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, ácido fólico e betacaroteno; minerais: ferro e fibras

. Propriedades: útil para mulheres na idade fértil e durante a gestação, pois auxilia na boa formação do cérebro do bebê

. Aprenda a fazer: receitas com almeirão

BRÓCOLIS

. Safras: junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro

. Nutrientes: vitaminas A, C e ácido fólico; minerais: cálcio, potássio, magnésio e ferro

. Propriedades: é rico em substâncias que previnem diversos tipos de câncer

. Aprenda a fazer: receitas com brócolis

CHICÓRIA

. Safras: outubro, novembro

. Nutrientes: vitamina C; minerais: cálcio, ferro, potássio e grande quantidade de fibras

. Propriedades: diminui o ritmo do batimento cardíaco e o nível do colesterol ruim e ainda retarda o endurecimento das artérias

. Aprenda a fazer: receitas com chicória

COUVE

. Safras: janeiro, julho, agosto, setembro

. Nutrientes: vitaminas A, C, ácido fólico; minerais: potássio, cálcio, fósforo, magnésio e fibras

. Propriedades: auxilia na redução do LDL (mau colesterol)

. Aprenda a fazer: receitas com couve

COUVE-FLOR

. Safras: setembro, outubro

. Nutrientes: vitamina C; minerais: cálcio, potássio, fósforo e fibras

. Propriedades: neutraliza a acidez estomacal, alivia a prisão de ventre e é indicado para quem quer perder peso, por conter baixíssimas calorias

. Aprenda a fazer: receitas com couve-flor

ESCAROLA

. Safras: fevereiro, março, abril, agosto

. Nutrientes: vitaminas A, C e ácido fólico; minerais: potássio, cálcio, ferro e fibras

. Propriedades: por ser rica em celulose, é ótima para o funcionamento do intestino

. Aprenda a fazer: receitas com escarola

ESPINAFRE

. Safras: julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, B1, B2, C e ácido fólico; minerais: potássio, cálcio, fósforo, magnésio, manganês e fibras

. Propriedades: ajuda a controlar a pressão arterial e a combater a anemia. Previne também alguns tipos de câncer

. Aprenda a fazer: receitas com espinafre

NABO

. Safras: junho, julho, agosto

. Nutrientes: vitamina A, C e complexo B

. Propriedades: eficaz para o tratamento de doenças pulmonares como tosse, bronquite e asma

. Aprenda a fazer: receitas com nabo

O rabanete – calmante, diurético e tônico para os músculos – tem sua safra no mês de agosto

Foto: Getty Images

RABANETE

. Safra: agosto

. Nutrientes: vitaminas, B1, B2, C e fibras

. Propriedades: é considerado um poderoso calmante, além de diurético e tônico para os músculos

. Aprenda a fazer: receitas com rabanete

REPOLHO

. Safras: fevereiro, março, abril

. Nutrientes: vitaminas A, C e ácido fólico; minerais: potássio, cálcio, fósforo e fibras

. Propriedades: ajuda no combate contra anemia. O chá de suas folhas faz bem ao estômago e até ajuda a deter o câncer de mama

. Aprenda a fazer: receitas com repolho

RÚCULA

. Safras: março, agosto, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, C e ácido fólico; minerais: potássio, cálcio, fósforo e magnésio

. Propriedades: retarda o desenvolvimento de doenças relacionadas ao envelhecimento

. Aprenda a fazer: receitas com rúcula

SALSÃO

. Safras: janeiro, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitamina A; minerais: cálcio

. Propriedades: fonte de fibras, beneficia o controle da pressão arterial e é anti-inflamatório

. Aprenda a fazer: receitas com salsão

Consultoria: Maria Gandini, da RG Nutri; Solange de Oliveira Saavedra, do Conselho Regional de Nutricionistas (SP)