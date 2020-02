Psoríase e vitiligo: o que é e como tratar

A exposição solar adequada ajuda no tratamento das duas doenças

Psoríase O que é? Aceleração do processo de crescimento das células, formando lesões vermelhas cobertas por placas brancas e secas que descamam com o tempo. Área afetada Em 80% das pessoas, cotovelos, joelhos, couro cabelo e tronco. Porém, a variação moderada da doença é capaz de atingir até 10% do corpo. A versão severa, conhecida como artrite psoriásica ataca as articulações Sintomas Pode causar coceiras e até sangrar. Nos casos mais graves, gera dor e deformidades nas articulações Como desencadeia Além de estresse, depressão e baixa autoestima, existe a predisposição genética. Álcool e cigarro são alguns hábitos capazes de agravar os sintomas Vítimas Cerca de 5 milhões de brasileiros passam pelo problema, que atinge pessoas de qualquer idade (principalmente entre os 20 e 40 anos) e sexo Tratamentos Dependendo da gravidade, pomadas, géis ou loções de uso tópico bastam. Para casos graves há remédios via oral e injetáveis para combater o problema Alimentação Frutas, legumes e verduras ajudam na recuperação. Embora não existam restrições alimentares, comidas ricas em gordura podem interferir na absorção de alguns medicamentos utilizados no tratamento Cura O tratamento adequado controla o problema, mas o paciente não está livre de recaídas

Medidas que ajudam a diminuir os sintomas das doenças

· Exposição adequada ao sol (antes das 10 h e depois das 16 h) por cerca de 30 minutos e com filtro solar. No caso da psoríase, ajuda a manter a pele hidratada. Para o vitiligo, a exposição solar auxilia no processo de pigmentação.

· Pratique atividade física para relaxar e fuja de situações que possam causar estresse.

· Busque acompanhamento psicológico. Manter o equilíbrio emocional potencializa o efeito dos medicamentos.