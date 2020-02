Prisão de ventre: incômodo na mira!

Receitas simples podem melhorar o funcionamento do intestino

Irritação, acne e barriga inchada são alguns dos sintomas da prisão deventre. Só quem sofre com o problema conhece bem a situação. Mas a nutricionista Paula Castilho, da Sabor Integral Consultoria em Nutrição, garante ser fácil fazer o intestino voltar a funcionar como um relógio: "Basta comer mais legumes e verduras, que estimulam e regulam a função intestinal, e evitar ao máximo os alimentos industrializados". Siga as dicas da especialista e dê um basta definitivo nesse incômodo.

Principais causas

*Erros alimentares, como dieta pobre em fibras (legumes e verduras), consumo excessivo de alimentos industrializados e refinados, além de jejum prolongado.

*Distúrbios psiquiátricos, como depressão e anorexia, e uso abusivo delaxantes.

*Alteração hormonal durante a gravidez.

Sintomas mais comuns

*Desejo frequente de evacuar, mas sem sucesso.

*Cólicas.

*Estômago inchado.

*Gases.

*Irritabilidade.

*Acne.

Previna-se

*Beba de oito a 10 copos de água por dia. A bebida ajuda na digestão dos alimentos e impede o ressecamento das fezes.

*Consuma alimentos ricos em fibras, como legumes e verduras (preferencialmente crus e com casca), farelos (de trigo ou de arroz) e cereais integrais (aveia, granola, milho). Uma porção por dia é o suficiente.

*Coma frutas com o bagaço, que é rico em fibras e ajuda na formação do bolo fecal. Fazendo isso uma vez por dia, o intestino passa a funcionar com regularidade. Mamão, banana-nanica, ameixa preta, abacaxi, acerola e abacate também são boas fontes de fibras.

*Mastigue bem e coma devagar.

*Beba iogurtes com probióticos. O consumo frequente deles regula o intestino.

*Pratique atividade física.

*Modere o uso de sal.

*Use alho, cebola, ervas naturais e pouco óleo no preparo das refeições.

Prisão de ventre e intestino preso são a mesma coisa?

Sim. Esses são os termos populares para constipação e obstipação intestinal. São usados para definir quando a pessoa evacua menos de três vezes por semana. Nessa situação, as fezes ficam duras, secas e difíceisde eliminar.

Evite: frituras, biscoitos sem fibras, balas, chocolates e temperos prontos

Dieta laxativa

Farofa funcional – Ingredientes:

1 xíc. (chá) de linhaça

1 xíc. (chá) de farelo de arroz

1 xíc. (chá) de farelo de aveia

1 xíc. (chá) de gergelim

1 xíc. (chá) de castanhas variadas trituradas

1 xíc. (chá) de semente de melão

Modo de preparo

Torre as sementes de linhaça, gergelim e melão no forno médio por 15 minutos, mexendo de vez em quando (se preferir, compre as sementes delinhaça e gergelim já torradas). Triture-as no liquidificador separadamente. Junte os outros ingredientes. Acrescente 1 xíc. de açúcar mascavo ou sal a gosto.

Dica de uso

A farofa doce (com açúcar mascavo) pode ser usada com frutas, sucos e mingaus. A salgada, em saladas e sanduíches. Coma duas vezes por dia.

Vitamina cremosa – Ingrediente:

2 ameixas pretas sem caroço

1 pote de iogurte desnatado

1col. (sopa) de aveia

1 col. (sopa) de mel

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. De preferência, tome sem coar. Beba pela manhã.

Suco de beterraba e limão – Ingredientes:

1 litro de água

Suco de 1 limão

Suco de 1 beterraba média

Mel e gelo a gosto

Modo de preparo

Junte todos os ingredientes no liquidificador. Como opção, você pode incluir as folhas da própria beterraba e ainda salsa. Beba pela manhã.

Suco de tangerina e beterraba – Ingredientes:

1 tangerina média

½ xíc. (chá) de água filtrada ou mineral

1 beterraba média

Modo de preparo

Retire as sementes da tangerina e bata tudo no liquidificador. Beba pela manhã.

Suco de laranja, cenoura e beterraba – Ingredientes:

½ dúzia de laranjas grandes

1 beterraba grande

1 cenoura grande

Modo de preparo

Passe a beterraba e a cenoura na centrífuga. Misture o líquido ao suco das laranjas. Você pode variar substituindo a cenoura por mamão, batendo com o suco no liquidificador. Beba pela manhã.