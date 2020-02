Osteoporose: aprenda a combater a doença

Uma caminhada rápida é essencial para deixar os ossos fortes

Foto: Getty Images

1. Caminhe

Quem caminha pelo menos 30 minutos por dia tem mais chances de fortalecer os ossos do que os que não se exercitam.

2. Coma romeu e julieta

Para a sobremesa, escolha a mineiríssima combinação de goiabada com queijo. Ela tem uma dose reforçada de cálcio.

3. Beba chá

Quem bebe chá-preto ou chá-verde tem ossos mais densos do que as pessoas que não costumam tomar essas bebidas.

4. Tome sol

Exponha os braços e as mãos ao sol (sem protetor solar) por 15 minutos, de manhã (até as 10h) ou à tardinha (após as 16h). O sol estimula a pele a produzir vitamina D, que ajuda na absorção do cálcio.

5. Capriche no cálcio

Consuma diariamente dois copos de leite desnatado ou um pote de iogurte.

6. Sirva sardinha

Esse peixe é rico em ômega-3, gordura que é fonte de vitamina D, ótima para fortalecer os ossos.

7. Inclua soja no prato

Estudos mostram que mulheres que consomem soja e produtos derivados de soja (bebidas, biscoitos, pães) têm ossos mais fortes.