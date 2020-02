O que é um problema de canal?

Dê adeus à dor de dente com o tratamento de canal

Foto: Dreamstime

Você tem sofrido com dores de dente e o dentista diagnosticou como problema de canal? Entenda então do que se trata esse incômodo.

O canal se refere à área interna do dente, onde se aloja a polpa dental, conhecida como nervo. Quando temos uma cárie muito profunda ou sofremos um trauma (como uma pancada muito forte no dente) esse nervo é afetado e precisa de tratamento.

Vale lembrar que, quando o nervo é atingido, é irreversível, ou seja, ele não volta mais a ser como era antes. O trauma só pode ser amenizado por meio do tratamento de canal dental. Nesse processo, o dentista chega até o canal do dente limpando rigorosamente todo o seu conteúdo. Depois que área é limpa, o dente é obturado. Anos atrás, o tratamento podia ser notado por qualquer um que olhasse o dente, o qual ficava com uma coloração diferente. Atualmente, com os produtos disponíveis para a realização deste tratamento, é difícil que isso aconteça, felizmente.

Tratamento de canal

Foto: Dreamstime

1. Nervo atingido pela cárie.

2. Retirada do nervo e limpeza de todo o conteúdo.

3. Dente preenchido e obturado.

*Com informações de Fernando da Cunha Ribeiro, Professor doutor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP)