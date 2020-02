O que beber (ou não) nos dias quentes

A água de coco está aprovadíssima para um dia de calor

Foto: Getty Images

Nos dias quentes, uma bebida fresquinha não pode faltar. Mas será mesmo que as escolhas feitas são adequadas? Nem sempre aquele suco ou chá, por exemplo, são as melhores pedidas. Descubra então o que pode, o que não pode e o que deve ser consumido com moderação.

1. Água de coco – Aprovado!

· Por quê?

É rica em sais minerais, como sódio, potássio e magnésio. “É excelente para prevenir inchaço e retenção de líquido”, de acordo com a nutricionista Thatiana Galante, da Triathon Academia, de São Paulo.

· Calorias

1 copo (200 ml) tem cerca de 60 calorias.

2. Caipirinha – Melhor não!

· Por quê?

“Ela engorda, pois tem álcool e açúcar”, diz a nutricionista Roseli Ueno, de São Paulo. Acontece o mesmo na versão com adoçante se ingerida em excesso.

· Calorias

1 copo (200 ml) com adoçante tem 130 calorias. Com açúcar, 180.

3. Cerveja – Melhor não!

· Por quê?

“Gelada, a cerveja baixa a temperatura e traz a sensação de matar a sede, contudo não hidrata o organismo”, explica Roseli. Ao contrário: ela estimula a desidratação e engorda.

· Calorias

1 copo (300 ml) contém 130 calorias.

4. Chá – Pegue leve

· Por quê?

O de saquinho, sem açúcar, é ótimo gelado, hidrata e é pouco calórico. Entre os industrializados, “alguns têm cafeína, que pode irritar o estômago e alterar o sono”, alerta Thatiana.

· Calorias

De saquinho e sem açúcar: 4 calorias. Um copo (200 ml) do pronto tem 100 calorias. O light, 13.

5. Energético – Melhor não!

· Por quê?

Eles têm nutrientes que podem aumentar o peso e desidratar.

· Calorias

1 lata (250 ml) tem 100 calorias.

6. Isotônico – Pegue leve

· Por quê?

Hidrata e repõe os carboidratos perdidos. “Entretanto, o consumo excessivo pode sobrecarregar os rins e engordar”, comenta Thatiana.

· Calorias

1 garrafa (473 ml) tem cerca de 108 calorias.

7. Refrigerante light – Pegue leve

· Por quê?

Tem adoçantes e gás, “o que aumenta o abdome e dificulta a digestão”, afirma Thatiana.

· Calorias

1 lata (350 ml) tem entre 1 e 4 calorias.

8. Suco industrializado – Pegue leve

· Por quê?

É rico em minerais e vitaminas, mas são calóricos.

· Calorias

1 copo (200 ml) tem entre 80 e 140 calorias.

9. Suco natural – Pegue leve

· Por quê?

Traz vitaminas e minerais importantes, como a vitamina C, mas é calórico se for adoçado com açúcar.

· Calorias

1 copo (200 ml) varia de 0 a 180 calorias, conforme o suco.