O exercício que evita o ronco

Exercícios com a língua devem ser feitos por três minutos, todos os dias, para evitar o ronco

Foto: Dreamstime

Como fazer os movimentos

1. Escove a língua

Passe a escova de dentes nas laterais da língua, sempre com movimentos da frente para o fundo.



2. Afile a língua

Coloque-a pra trás, até encosta-lá no céu (e no fundo) da boca.

3. Sugue

Erga a língua até o céu da boca e toque nos dentes da frente.

4. Contraia a “campainha”

Engula em seco e, logo em seguida, tente pronunciar “aaa”.

5. Eleve o lábio

Erga o lábio de baixo (inferior) o mais próximo possível do nariz (fazendo careta). Segure e solte.



6. Force o maxilar

Force o maxilar para baixo enquanto o empurra, com a mão, para cima.

Tente evitar as causas do barulho

Foto: Dreamstime

Álcool

Bebidas alcoólicas relaxam a musculatura do pescoço e fazem o ar entrar com dificuldade na garganta.

Barriga para cima

Dormir de barriga para cima deixa a língua caída, fechando a garganta. Uma boa alternativa é dormir de lado.

Gripes, alergias e resfriados

De nariz entupido, você respira pela boca – e isso é um passo para o ronco!

Obesidade

A obesidade provoca flacidez dos tecidos da garganta e também dificulta a passagem do ar.

Pescoço curto

Pessoas com pescoço grosso e curto têm mais dificuldade para respirar.

Verifique o resultado

. O exercício aqui apresentado é recomendado pelo pneumologista Geraldo Lerenzi Filho, diretor do Laboratório do Sono, do Instituto do Coração, de São Paulo.

. Esses movimentos diminuem o ronco quase pela metade, mas não curam o problema se o paciente não tratar as causas.

. A ocorrência de apneia durante o sono é reduzida em até 60%.

. A circunferência do pescoço costuma diminuir cerca de 1 cm após quatro meses de exercícios.