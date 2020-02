No Dia Mundial do Rim, saiba mais sobre o Câncer renal

Mantenha seus exames em dia e consulte seu médico sempre que achar necessário.

Hoje (14.03) é celebrado o Dia Mundial do Rim, a data foi criada a fim de chamar a atenção das pessoas para a prevenção das doenças renais, como o câncer de rim. É importante fazer um alerta para o diagnóstico precoce dessa doença, para que seu tratamento seja mais eficaz. De acordo com o oncologista Dr. Antonio Cavaleiro de Macedo, são diagnosticados mais de 4.000 casos por ano (conforme dados da Organização Mundial da Saúde para o Brasil em 2008). “Aproximadamente metade dos casos da doença são diagnosticados em pacientes assintomáticos (que não apresentam sintomas) durante a realização de exames de imagem feitos por outros motivos”, explica o oncologista.

O câncer de rim normalmente se apresenta em pessoas entre os 60 e 70 anos de idade, e mais frequente nos homens. Os principais sinais que identificam a doença são: sangue na urina e dor na região lombar, sintomas que podem ser facilmente confundidos com outras enfermidades.

Existem dois tipos de tratamento para o câncer renal, quando o mesmo está localizado no rim apenas, é realizada cirurgia (com retirada total ou parcial do órgão afetado). E nos casos em que o câncer já se espalhou para outros órgãos (metástase), além da cirurgia, é recomendado o uso de medicamentos. Atualmente existe uma opção moderna de tratamento: as terapias-alvo, que são menos agressivas do que a tradicional quimioterapia. Esse tipo de terapia age diretamente nas células doentes, preservando as células saudáveis, minimizando os efeitos colaterais e possibilitando assim, mais qualidade de vida para o paciente e até o dobro do tempo de sobrevida.