Mau hálito: 9 causas da halitose

Estresse e remédios podem causar mau

hálito

Foto: Dreamstime

Quase todo mundo já sentiu que estava com um certo mau hálito. “Desenvolver halitose é comum. Cerca de 60% da população reclama do problema ao menos uma vez na vida”, diz o dentista Bruno Novaes.



A boa notícia: grande parte das causas do odor ruim desaparece com uma limpeza bucal melhor. Agora, se o mau cheiro persistir mesmo após uma boa higiene, você deve procurar um dentista – isso pode ser sinal de uma doença, como gengivite, periodontite (inflamação que capaz de levar à perda dos dentes) ou até diabetes.

Não sabe se o bafinho pegou você? Faça o teste: feche as mãos em forma de concha, coloque em frente ao rosto e inspire profundamente. Se sentir alguma alteração, terá a resposta. A seguir, descubra o que pode causar mau hálito.

Limpeza bucal ineficiente

Fazer uma boa limpeza protege contra doenças e reduz em mais da metade as chances de

halitose. Por isso, escove os dentes após as quatro refeições principais, troque sua escova mensalmente e não esqueça o fio dental.

Muito tempo sem comer

Durante a noite, a boca resseca e as bactérias proliferam, exalando um cheiro ruim pela manhã. “A escovação benfeita antes de dormir ajuda a diminuir isso”, diz o dentista Celso Senna.

Período pré-menstrual

As mudanças hormonais podem modificar o odor exalado pelo nariz e deixar o hálito diferente.

Endometriose

Quem sofre com ela pode ter hálito forte.

Prisão de ventre

Com as fezes retidas no corpo, o intestino absorve sua água, que vai para a corrente sanguínea e pulmões e, finalmente, sai pelo nariz.

Estresse

Deixa a boca seca, as bactérias se multiplicam na saliva e soltam odor ruim.

Alimentação

Alho, cebola e condimentos podem alterar o hálito.

Cigarro

Álcool e café modificam o cheiro da boca.

Remédios

Alguns, para resfriado, pioram o odor.