Leia os rótulos dos alimentos

Não deixe de ler o rótulo dos alimentos!

Foto: Getty Images

Por que ler o rótulo?

O rótulo funciona como um RG do produto. Com ele, é mais fácil comparar os alimentos para fazer escolhas mais saudáveis e nutritivas. Você pode, por exemplo, comparar iogurtes de diferentes marcas e levar aquele que tiver menos gordura total e mais cálcio. O rótulo é tão importante que até comida de avião deve trazer informações sobre os nutrientes.

Conheça os valores diários de referência

Também conhecidos pela sigla VD, eles representam quanto de cada nutriente uma pessoa deve consumir por dia. Trata-se de quantidades médias, porque as necessidades calóricas e de nutrientes variam de acordo com o sexo, a idade e a atividade física de cada pessoa.

. Carboidratos: 300 g

. Fibra alimentar: 25 g

. Gorduras totais: 55 g

. Gordura trans: 2 g

. Proteínas: 75 g

. Gordura saturada (colesterol): 22 g

. Sódio: 2 g

. Valor calórico: 2.000 kcal

O que deve estar escrito na embalagem dos alimentos

Todo produto industrializado deve trazer informações sobre gorduras, carboidratos e outros nutrientes, especificando as quantidades em gramas (g) ou mililitros (ml). O rótulo deve conter as quantidades de:

. Cálcio*

. Carboidratos

. Colesterol*

. Ferro*

. Fibra alimentar

. Proteínas

. Gorduras totais

. Gordura trans ou hidrogenada

. Gordura saturada

. Sódio

. Valor calórico

*Não é obrigatório

3 regrinhas de ouro

. Prefira alimentos com menos de 400 kcal/100 g (400 calorias em cada 100 gramas).

. Consuma com moderação produtos com mais de 13 g/100 g de açúcar ou 1,5 g/100 g de sal.

. Fuja dos que trazem na embalagem quantidades de gordura superiores a 10 g/100 g.

Guia do consumidor consciente e saudável

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) criou um guia com todas as informações alimentares importantes. Esses dados nos ajudam a manter uma vida saudável e equilibrada. Para ler, basta acessar o site www.anvisa.gov.br