Legumes e grãos: os melhores meses para compra e consumo

No período de safra, os alimentos apresentam melhor qualidade e mais benefícios para o organismo

Foto: Getty Images

Tome nota das safras e conheça os benefícios dos principais legumes e grãos. De quebra, você ainda pode aprender receitas com os ingredientes:

ABÓBORA

. Safras: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro

. Nutrientes: vitaminas A e C; minerais: potássio, cálcio e fósforo

. Propriedades: ajuda na proteção contra doenças cardiovasculares

. Aprenda a fazer: receitas com abóbora

ABOBRINHA

. Safras: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, C, ácido fólico; minerais: potássio, cálcio, fósforo, magnésio e ferro

. Propriedades: auxilia no controle da glicemia, colesterol e pressão arterial

. Aprenda a fazer: receitas com abobrinha

ALCACHOFRA

. Safra: outubro

. Nutrientes: vitaminas A, B, B5 e C; minerais: cobre, cálcio, enxofre, iodo, ferro, fósforo, zinco, potássio, sódio e manganês

. Propriedades: absorve o colesterol do intestino, além de ser diurética e favorecer o trânsito intestinal

. Aprenda a fazer: receitas com alcachofra

ARROZ

. Safras: janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitamina B; minerais: ferro e proteínas

. Propriedades: reduz o risco de disfunções intestinais e auxilia no metabolismo de glicose nos diabéticos

. Aprenda a fazer: receitas com arroz

ASPARGO

. Safra: setembro

. Nutrientes: vitaminas do complexo B e betacaroteno; minerais: cálcio, ferro e fósforo

. Propriedades: contém grande poder diurético

. Aprenda a fazer: receitas com aspargo

BATATA

. Safras: janeiro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas B e C e é rica em ferro e zinco

. Propriedades: grande fonte de carboidratos, que dá energia ao corpo

. Aprenda a fazer: receitas com batata

BATATA-DOCE

. Safras: maio, junho, julho, agosto, novembro

. Nutrientes: vitaminas A, C, E, B6 e ácido fólico; minerais: potássio

. Propriedades: diminui a hipertensão arterial e supre necessidades energéticas do organismo

. Aprenda a fazer: receitas com batata-doce

BERINJELA

. Safras: março, abril, maio, junho, outubro, novembro

. Nutrientes: vitaminas A, C e ácido fólico; minerais: potássio, fósforo e magnésio

. Propriedades: atua como antidepressivo e analgésico

. Aprenda a fazer: receitas com berinjela

BETERRABA

. Safras: janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, B e C; minerais: cálcio e ferro

. Propriedades: combate a anemia, a perda excessiva de líquidos e problemas de fígado e prisão de ventre

. Aprenda a fazer: receitas com beterraba

CEBOLA

. Safras: janeiro, fevereiro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, B1, B2, B5 e C; minerais: potássio, fósforo, cálcio, sódio

. Propriedades: dificulta a ação das bactérias, inclusive as causadoras da cárie e dos distúrbios gástricos, além de amenizar os sintomas da asma

. Aprenda a fazer: receitas com cebola

CENOURA

. Safras: maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, B2 e ácido fólico; minerais: potássio, cálcio, sódio e magnésio

. Propriedades: traz benefícios para os olhos, pele, cabelos, mucosas, ossos. Ainda previne úlceras e reumatismo

. Aprenda a fazer: receitas com cenoura

CHUCHU

. Safra: abril

. Nutrientes: vitaminas A e C; minerais: potássio

. Propriedades: é recomendado para o tratamento da pressão arterial alta e tem efeitos diuréticos

. Aprenda a fazer: receitas com chuchu

ERVILHA

. Safras: junho, julho, agosto, setembro

. Nutrientes: vitamina B1; minerais: ferro, potássio e cálcio

. Propriedades: auxilia na visão e formação dos ossos

. Aprenda a fazer: receitas com ervilha

FEIJÃO

. Safras: maio, junho, julho, agosto

. Nutrientes: vitaminas do complexo B; minerais: proteínas, ferro, cálcio, carboidratos e fibras

. Propriedades: poderoso remédio para reduzir o colesterol. Regula os níveis de açúcar no sangue, se tornando um excelente alimento para diabéticos

. Aprenda a fazer: receitas com feijão

GENGIBRE

. Safra: junho

. Nutrientes: vitamina B6

. Propriedades: banhos e compressas quentes de gengibre são indicados para aliviar os sintomas de artrite, dores de cabeça e na coluna, além de diminuir congestão nasal e cólicas menstruais

. Aprenda a fazer: receitas com gengibre

INHAME

. Safras: março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro

. Nutrientes: vitamina C e ácido fólico; minerais: potássio, cálcio, fósforo e magnésio

. Propriedades: faz muitas impurezas do sangue saírem através da pele, dos rins e dos intestinos

. Aprenda a fazer: receitas com inhame

JILÓ

. Safras: janeiro, fevereiro, março, abril, maio

. Nutrientes: vitaminas B5 e C; sais minerais como carboidratos, proteínas, cálcio e fósforo

. Propriedades: é essencial na prevenção e no combate à anemia

. Aprenda a fazer: receitas com jiló

MANDIOCA

. Safras: maio, junho, julho, agosto

. Nutrientes: vitamina C e ácido fólico; minerais: potássio, cálcio, fósforo e magnésio

. Propriedades: é considerada uma grande fonte de energia, além de fortalecer o sistema imunológico

. Aprenda a fazer: receitas com mandioca

MANDIOQUINHA

. Safras: maio, junho, julho, agosto

. Nutrientes: vitaminas do complexo B; minerais: potássio e ferro

. Propriedades: grande fonte de calorias, é recomendada para atletas com alto gasto de energia

. Aprenda a fazer: receitas com mandioquinha

Milho: aproveite a safra que vai de janeiro a maio

Foto: Getty Images

MILHO

. Safras: janeiro, fevereiro, março, abril, maio

. Nutrientes: vitaminas E, A e B1; minerais: fósforo, cálcio e potássio

. Propriedades: atua no crescimento e protege o sistema reprodutor, aumentando a potência sexual

. Aprenda a fazer: receitas com milho

PALMITO

. Safras: junho, julho

. Nutrientes: vitamina C

. Propriedades: auxilia no funcionamento do sistema imunológico

. Aprenda a fazer: receitas com palmito

PEPINO

. Safras: janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitamina A e ácido fólico; minerais: cálcio, potássio e magnésio

. Propriedades: é diurético, ajudando a eliminar o excesso de ácido úrico, além de prevenir o envelhecimento da pele

. Aprenda a fazer: receitas com pepino

PIMENTÃO

. Safras: janeiro, fevereiro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A e C, ácido fólico; minerais: potássio, cálcio, fósforo

. Propriedades: auxilia o sistema imunológico. O pimentão vermelho previne contra alguns tipos de câncer

. Aprenda a fazer: receitas com pimentão

QUIABO

. Safras: janeiro, fevereiro, março

. Nutrientes: vitaminas A, B e C; minerais: cálcio, potássio, magnésio e fibras

. Propriedades: auxilia no processo de crescimento, na formação dos ossos, dentes, sangue, além de fornecer energia para todo o corpo

. Aprenda a fazer: receitas com quiabo

SOJA

. Safras: janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas B1, B2, B3 e complexo B; minerais: potássio, cálcio e ferro

. Propriedades: previne doenças como o câncer de mama, de próstata e tireoide e diminui o colesterol

. Aprenda a fazer: receitas com soja

VAGEM

. Safras: outubro, novembro

. Nutrientes: vitamina C, betacaroteno e ácido fólico; minerais: cálcio, ferro, magnésio e fibras

. Propriedades: capaz de garantir boa visão e saúde à pele

. Aprenda a fazer: receitas com vagem

Consultoria: Maria Gandini, da RG Nutri; Solange de Oliveira Saavedra, do Conselho Regional de Nutricionistas (SP)