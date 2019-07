Jovem tem estranha reação alérgica durante festival de música

Caitlin Tyson, uma jovem britânica, usou suas redes sociais para relatar e fazer um alerta sobre uma séria alergia que teve enquanto curtia com os amigos um festival de música na Inglaterra.

Ela estava acampando com os amigos no festival Kendal Calling quando uma alergia fez com que sua cabeça e testa ficassem inchadas. Em seguida, o inchaço atingiu também a área dos olhos.

Rhiannon, uma amiga de Caitlin, contou que a jovem acordou e sentiu a cabeça pesada. Ao longo do dia, os amigos perceberam que a região estava muito inchada e a jovem foi até o centro médico do festival para checar o que estava acontecendo. Os enfermeiros do local fizeram apenas uma bandagem com gelo em sua testa, esperando que a alergia passasse. No dia seguinte, Caitlin acordou com os olhos muito inchados e decidiu sair do evento para ir até um hospital.

O rosto da jovem antes da reação alérgica

Os enfermeiros do local colocaram uma bandagem com gelo em sua testa

A reação alérgica atingiu a jovem durante um festival de música

O que a estudante teve se chama angioedema, um inchaço rápido que geralmente ocorre na região dos olhos e dos lábios, bastante confundido com a urticária. A alergia pode ser causada por algum alimento, medicamento, ou pelos e picadas de animais. O angioedema geralmente atinge mãos e pés, mas também pode aparecer na cabeça, no rosto, no pescoço e até mesmo nos órgãos genitais.

Segundo a amiga, Caitlin é alérgica à grama e trigo e isso provavelmente causou o angioedema. Ela foi medicada no hospital e passa bem.

