Gripes, resfirados e outras doenças de inverno

Cuidado para não ficar doente neste inverno!

Foto: Getty Images

Resfriado

O que é?

Resfriado é uma virose que causa leve comprometimento das vias respiratórias (como nariz e garganta).



Sintomas do Resfriado?

Nariz entupido, dor de garganta e febre baixa (37,5°C).



Duração do Resfirado

Três a quatro dias.



Contágio do Resfriado

Entre pessoas, através de secreções. Exemplo: você se contamina ao beber no mesmo copo do doente.



Tratamento do Resfriado

Trata só os sintomas. Para febre, receita-se antitérmico; para dor, analgésico. É bom descansar também.



Prevenção do Resfriado

Evite locais públicos fechados, aglomeração e contato com pessoas doentes. Lave as mãos corretamente (água e sabão).

Gripe

O que é Gripe?

Gripe é uma doença causada pelo vírus influenza.

Sintomas da Gripe?

Mal-estar, febre alta (39°C), dor no corpo, nariz escorrendo, tosse, dor de garganta e de cabeça são simtomas da Gripe.

Duração da Gripe

Três a cinco dias.

Contágio da Gripe

Entre pessoas, através de secreções do corpo.

Tratamento da Gripe

Como no Resfriado, o tratamento da Gripe só trata os sintomas. Procure descansar e hidratar-se com frequência.

Prevenção da Gripe

A prevenção da Gripe é igual à do Resfriado.

Conjutivite

O que é?

Irritação na conjuntiva (membrana que recobre todo o globo ocular).

Sintomas da Conjuntivite?

Vermelhidão nos olhos, coceira e aumento da secreção ocular.

Duração da Conjuntivite

Três a cinco dias.

Contágio da Conjuntivite

Entre pessoas, através de secreções.

Tratamento da Conjuntivite

Também trata os sintomas. É feito com colírios e compressas frias sobre os olhos.

Prevenção da Conjuntivite

Lave as mãos frequentemente e evite contato com pessoas contaminadas.

Rinite

O que é?

Processo de irritação das narinas.



Sintomas da Rinite?

Secreção nasal esbranquiçada, nariz entupido e espirros.



Duração da Rinite

Dois a três dias.



Contágio da Rinite

Doença desencadeada por elementos que provocam alergia (como poeira, pólen, etc.).

Tratamento da Rinite

Feito com remédios antialérgicos receitados por médicos.



Prevenção da Rinite

Procure deixar a casa sempre limpa e evite ambientes empoeirados ou poluídos.

Amigdalite

O que é?

Infecção nas amígdalas, que pode ser causada por vírus ou bactéria.



Sintomas da Amigdalite?

Dor de garganta, febre e dificuldade para engolir.



Duração da Amigdalite

Três a quatro dias (viral) ou quatro a cinco dias (bacteriana).

Contágio da Amigdalite

A viral se dissemina entre pessoas. Já a bacteriana vem da complicação de gripes e resfriados.



Tratamento da Amigdalite

Na viral, tratam-se os sintomas. Já na bacteriana, é feito à base de antibióticos. Lave as mãos corretamente, com água e sabão.



Prevenção da Amigdalite

Evite locais públicos fechados, aglomeração e contato com indivíduos doentes.