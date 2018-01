Gel contraceptivo para homens será testado em abril

Um gel contraceptivo masculino será testado em homens a partir de abril deste ano. O produto é desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano (Nichd) e tem capacidade de bloquear temporariamente a produção de esperma no corpo humano.

Ao todo, 400 casais dos Estados Unidos, Itália, Grã-Bretanha, Chile, Suécia e Quênia participarão do programa de testes do Nichd que deve durar quatro anos. Parceiros do Brasil não estão previstos para os testes.

Neste período, os homens selecionados irão aplicar o gel nos braços e nas costas diariamente. O produto contém dois hormônios sintéticos – testosterona e progestagênio – que impedem os testículos de produzir testosterona o suficiente para que o esperma seja produzido.

Para sanar o déficit em testosterona, uma dose substitutiva também acompanha o gel. Porém, a quantidade serve apenas para trazer o equilíbrio hormonal, sem que haja produção de espermatozoides.

O método contraceptivo é tem efetividade ao longo de 72 horas. “Só é necessário lembrar de usá-lo todos os dias”, explicou a diretora do programa Diana Blithe em entrevista ao Terra. Para que sua ação tenha sucesso também é necessário que o uso seja de, ao menos, quatro meses – e que parceiras também façam uso de algum método contraceptivo.

