Garoto de 8 anos morre após ser picado por escorpião

Simon Davi Otellado Gomes, de oito anos, morreu no domingo (10) após ser picado por um escorpião em Votuporanga, interior de São Paulo.

Ele brincava com um gato na casa onde morava quando tudo aconteceu. Segundo a família, o escorpião atacou no momento em que o garoto tentou retirar um animal de estimação que estava debaixo da cama.

Imediatamente socorrido, Simon foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa local, onde deu entrada por volta das 21h15 do sábado (9). Lá, ele foi atendido e medicado com soro antiveneno. Contudo, não resistiu e faleceu às 3h da manhã de domingo.

A secretária de Saúde do município, Márcia Cristina do Prado Reina, afirmou à imprensa que existe um trabalho de combate à proliferação dos escorpiões.

Simon foi velado e enterrado ainda no domingo no cemitério municipal de Votuporanga.

No ano passado, o estado de São Paulo registrou o maior número de acidentes com escorpiões nos últimos 30 anos. Ao todo, foram 30 707 casos e 13 mortes, informou a rede EBC. As notificações têm aumentado desde 2012, revelam os dados do Centro de Vigilância Epidemiológica.

