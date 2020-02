Fisiologia do Susto: as reações do seu corpo aos sobressaltos

Quer saber o que aconteceu com Marion Crane na hora do susto?

Levar uma fechada no trânsito, ser assaltada, topar com o fim de uma liquidação ou com a alta do dólar mesmo que você não seja uma entusiasta das festas de Halloween e dos filmes de terror, você não está livre de sustos e sobressaltos todos os dias. O nível de adrenalina pode até variar, mas a maneira como o corpo reage é a mesma.

Cérebro

As áreas sensoriais acionam o sistema límbico, que controla as emoções. O sistema nervoso simpático libera adrenalina em várias partes do corpo. É quando o organismo se prepara para luta ou defesa.

Olhos e pupilas

Para que o campo de visão aumente, os olhos levantam-se, lacrimejam e as pupilas se dilatam.

Pele

Os pelos se arrepiam e o corpo transpira mais. Os vasos da pele se contraem. É por isso que ficamos pálidos.

Estômago e intestino

Não exagere no jantar nas noites de Halloween. Na hora do susto, a digestão é interrompida para poupar sangue e enviá-lo para os músculos.

Pulmão

Inspira mais oxigênio. A respiração acelera.

Músculos

Recebem mais sangue, para que você possa tirar o salto, jogá-lo longe e sair correndo.

Coração

A adrenalina acelera a pulsação e aumenta a frequência cardíaca.

Fígado

Libera mais glicose para que você tenha energia para se defender.

Bexiga

Recebe mensagem para ser esvaziada. Já imaginou o estrago?

Fonte: Egberto Reis Barbosa, neurologista, professor-livre docente do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP