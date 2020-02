Feira na zona leste oferece orientação médica e estética de graça

Fachada do shopping Metrô Tatuapé, onde acontece o evento do fim de semana

Foto: VEJA SÃO PAULO

A zona leste de São Paulo recebe entre sábado (21) e domingo (22) uma ação da Secretaria de Estado da Saúde em que serão oferecidos exames, orientação médica, massagem, maquiagem e limpeza de pele gratuitos para a população.

A iniciativa, feita em parceria com outras 46 instituições públicas e privadas, acontece nos shoppings Metrô Tatuapé e Boulevard Tatuapé

Nos dois locais serão montadas 35 tendas, que irão disponibilizar diferentes tipos de serviços. Entre os exames que serão oferecidos estão aferição de pressão arterial, teste de glicemia e colesterol, medição de Índice de Massa Corporal (IMC) e ultrassonografia para gestantes, todos com acompanhamento e orientação de profissionais da área médica.

As crianças que não tomaram a segunda dose da vacina contra a paralisia infantil também poderão ser imunizadas.

A estética ganhará um espaço especial. Haverá tendas de corte de cabelo, limpeza de pele, massagem e maquiagem, inclusive para crianças. Na edição do evento em 2009 foram efetuados cerca de 20 mil atendimentos.

O horário da Feira de Cidadania e Saúde é das 10h às 20h, no sábado, e das 14h às 20h no domingo. Os Shoppings Metrô Tatuapé e Boulevard Tatuapé ficam na avenida Radial Leste, na zona leste, integrados a estação Tatuapé do Metrô.