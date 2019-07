Empresa faz recall mundial de silicones por risco de câncer

Em comunicado oficial, emitido na última quarta-feira (24), a Allergan anunciou que irá recolher algumas versões de suas próteses de silicone para seios no mundo todo. A decisão foi tomada após a FDA (Food and Drug Administration) trazer novos dados ligando esses implantes a um maior risco de linfoma anaplástico, um tipo raro de câncer.

Na nota, a empresa comunicou que “os implantes mamários e os expansores de tecido texturizados preenchidos com solução salina e silicone BIOCELL não serão mais distribuídos ou vendidos em nenhum mercado onde estão atualmente disponíveis”.

“As próteses texturizadas da Allergan apresentam uma característica especial. A sua superfície tem uma rugosidade que forma uma cápsula no tecido mamário, o que causa o linfoma anaplástico”, explica à CLAUDIA o cirurgião plástico Wendell Uguetto, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein.

As próteses da Allergan não são as únicas texturizadas comercializadas no Brasil. No entanto, a superfície rugosa da Allergan é a provável causa do aumento de casos de linfoma nas pacientes que fazem uso desse tipo de silicone – de 572 casos no mundo, 481 são de usuárias da prótese da Allergan, de acordo com o informe da FDA.

Mas não há motivo para alarde. O linfoma anaplástico é um tipo bastante raro de câncer. Para efeito comparativo, milhões de próteses são colocadas por ano e há apenas 481 casos de linfoma.

Por isso, é importante que a mulher conheça a marca e o tipo de prótese que usa. Se for Allergan, é importante ficar atenta aos sinais de alerta: “Mama inchada, mama inflamada e a mama com dor. No geral, sinais de inflamação local. Se a paciente estiver sentindo dor, aí vale a pena investigar”, explica Uguetto.

A retirada da prótese apenas é recomendada se houver diagnóstico positivo do linfoma. Caso contrário, não há necessidade.

Recomendações a pacientes

Em nota oficial enviada à CLAUDIA, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) recomenda que:

Todas as pacientes portadoras ou não de implantes mamários devem promover periodicamente os exames rotineiros de prevenção;

As pacientes portadores de implantes de silicone conheçam os dados técnicos (marca; modelo; referências de fabricação; e outros) de suas próteses;

Apenas as pacientes sintomáticas (inchaço duradouro e dor local) devem procurar assistência de seus médicos especialistas;

Além disso, a nota afirma que “a SBCP permanece vigilante e ativa com investigações científicas em prol da segurança profissional e sobretudo de pacientes”.

O que é linfoma anaplástico?

De acordo com Wendell Uguetto, o linfoma anaplástico é um raro tumor maligno dos linfócitos T que não fica localizado na corrente sanguínea, mas sim na cápsula da prótese.

Dessa forma, não há outro fator de risco para esse tipo de câncer a não ser o uso de próteses texturizadas que apresentam, em suas cápsulas, as células do tumor.

