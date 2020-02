Dor nas costas: massagem e dicas para prevenir

Previna-se! Partes da coluna se

desgastam na terceira idade

Foto: Dreamstime

Estátua! Lembra da brincadeira de criança que fazia a gente “congelar” na posição em que estivesse? Pare já onde está e observe sua postura. Os ombros doem? O pescoço está duro? As costas ficaram curvadas? Menina, a tensão ainda vai acabar com você!

Quem faz o alerta é o quiropraxista Jason Gilbert, autor do livro O Segredo da Coluna Saudável (ed. Gaia). “A tensão pode sabotar sua qualidade de vida e evoluir para artrose, hérnia de disco e até depressão”, afirma. Melhor se proteger já!

Acabe já com a tensão nos músculos

Crianças

– Tire a criançada do sofá: não deixe seu filho ficar muitas horas seguidas sentado em frente à TV.

– Acerte a altura: na mesa de estudos ideal, a criança encosta o cotovelo no tampo sem precisar inclinar o corpo.

– Adote mesa de canhotos: se o seu filho é canhoto, peça à direção da escola uma carteira apropriada.

– Fique de olho na mochila: ela não pode pesar muito nem ser carregada em um ombro só. Prefira os modelos de rodinhas.

Donas de casa

– Passe roupa sem dor: deixe a coluna ereta e mantenha a tábua de passar na altura dos cotovelos para que você não se incline demais sobre ela.

– Não se curve, agache: ao pegar crianças no colo, dobre as duas pernas, agachando com a coluna ereta. Nunca curve a lombar para levantar peso!

– Use vassoura longa: não se incline demais ao usar rodo e vassoura. Para isso, escolha modelos de cabo longo.

Grávidas

– Faça exercícios: se não houver restrições médicas, caminhar durante a gestação é um hábito que dribla a tensão.

– Controle seu peso: engordar mais do que 10 quilos pode causar um problemão na coluna… Evite isso!

– Não force os ombros: o crescimento dos seios força os ombros, tensionando a nuca. Evite o incômodo praticando a massagem contra tensão da página à esquerda.

Terceira idade

– Caminhe diariamente: de acordo com os médicos, a coluna precisa se mover para os músculos serem alongados. Com uma vida sem exercício físico, mais cedo ou mais tarde, a dor vai chegar. Previna-se!

– Troque o colchão mole demais: colchões molengos não dão apoio à coluna, causando dor. Perceba se você sente pontadas na região lombar ao acordar. Se isso acontece, é sinal de que o seu colchão precisa ser trocado.

– Controle sua alimentação: o excesso de peso ocasiona mais problemas nas costas, como artrose, hérnia de disco e desvio na coluna. “Além disso, alimentos como café, açúcar e álcool aumentam o hormônio que causa o estresse, facilitando o surgimento de inflamações”, comenta o quiropraxista Jason Gilbert.

– Dica: Não abaixe e nem se levante muito rápido. Com a idade, acontece um desgaste natural das estruturas da coluna.

Faça a massagem que alivia a tensão

A tensão deixa os ombros e os pescoços duros e provoca dores nas costas, o mal que atormenta 4 em cada 5 pessoas, pelo menos uma vez na vida

Foto: Getty Images