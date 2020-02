Cuidado com os doces: eles inibem a ingestão de vitaminas e minerais

açúcar pode estar “camuflado” em bebidas como os sucos industrialin

Segundo pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) – e publicada pela revista CLAUDIA -, cerca de 40% dos paulistanos consomem mais açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) – em uma dieta de duas mil calorias diárias, no máximo 200 devem vir do doce.

Na maioria dos casos, o branquinho está camuflado nos refrigerantes, seguidos de chás, sucos e bolos industrializados, balas e chocolates.

“As mulheres são as que mais ingerem o açúcar de adição, que não agrega nenhum valor nutritivo, apenas fornece uma boa dose de energia. Além disso, já foi constatado que, à medida que o consumo de açúcar aumenta, cai a ingestão de minerais e vitaminas“, alerta a pesquisadora e nutricionista Milena Baptista Bueno, de Santo André (SP).

A consequência desse mau hábito é o maior número de obesos e de pessoas com deficiências nutricionais.

Consuma frutas

Já experimentou grelhar uma fruta? As receitas que seguem abaixo – sugeridas pela revista ANAMARIA – podem ser ótimas alternativas na hora de substituir o doce. Confira:

Experimente fazer a receita de abacaxi grelhado

Abacaxi

Descasque e corte em rodelas ou cubos. Pincele com suco de limão e grelhe na churrasqueira ou forno.

Banana

Prepare na churrasqueira, forno ou frigideira, inteira com a casca ou descascada e cortada em fatias.

Polvilhe canela em pó antes de servir.

Pêssego, kiwi e carambola

Sirva as frutas fatiadas ou inteiras, pinceladas com suco de limão. Prepare na churrasqueira ou frigideira.

Maçã e pera

Prepare em tiras ou inteiras, pinceladas com suco de laranja.

