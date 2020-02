Como evitar problemas de coração no inverno

No frio, até subir uma escada pode ser muito esforço para o coração

Foto: Dreamstime

Sabia que aquele calor que você sente quando sobe uma escadaria pode ser um fator e tanto para aumentar o risco de infarto no inverno? Pois é. Com a temperatura baixa, as veias do seu coração se contraem e dificultam bastante a passagem do sangue.

Ao subir uma escada – ou fazer esportes – essa dificuldade que o sangue tem para circular se torna um perigo. Quem tem problemas coronarianos pode ter insuficiência cardíaca, que é aquela falta de fôlego, cansaço e muita dificuldade de respirar, angina e até infarto.

Corpo agasalhado

Roberto Rocha Giraldez, médico assistente da Unidade Clínica Coronaria Aguda do Instituto do Coração, explica que, durante uma atividade física, os vasos sanguíneos do corpo todo aumentam de tamanho para que o coração receba mais nutrientes e oxigênio – é por isso que o seu rosto fica vermelho quando faz esforço. “O coração precisa trabalhar muito mais para funcionar normalmente. Se no verão a pessoa teria um infarto correndo, no inverno isso pode acontecer caminhando”, afirma.

Dicas para deixar o coração livre de problemas!

1. Ao sair de casa, é importante se agasalhar.

2. Os mais velhos devem evitar sair de casa quando a temperatura estiver muito baixa.

O horário de maior risco de infarto é das 6h às 12h

Foto: Reprodução Revista ANAMARIA

3. A alimentação gordurosa e pesada que comemos sem culpa é um fator de risco a longo prazo. Cuidar da alimentação é primordial em qualquer época do ano.

4. É claro que não se pode passar o inverno todo sem fazer atividades físicas, que fazem muito bem à saúde. Mas, durante esse período do ano, prefira esportes em lugares fechados e nem pense em correr no parque ao vento frio. Se sentir calor pela intensidade da atividade, evite tirar o casaco!

Metade dos infartos acontece de manhã

· Sabia que o período de maior risco de infarto é de manhã? No fim do sono, o corpo manda mais hormônios para o coração, para preparar você para o dia que está por vir.

· Isso aumenta a pressão arterial, e quem tem tendência ao infarto pode não aguentar. Mas é claro que hipertensão, diabetes e tabagismo facilitam muito mais do que o nascer do sol.