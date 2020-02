Cálculo renal: tudo o que você queria saber sobre esse mal

7 perguntas e respostas sobre cálculo renal

Cálculo renal pode aparecer tanto em

homens quanto em mulheres

Foto: Dreamstime

O que são as pedras nos rins?

Trata-se de acúmulos de cálcio – como se pedrinhas de areia se juntassem e criassem pequenos cristais.

Por que elas surgem?

Quando tomamos pouco líquido, a urina fica cheia de substâncias tóxicas que o rim não conseguiu filtrar. Isso favorece a formação de cálculos.

Que alimentos colaboram para seu aparecimento?

Leite, tomate, chocolate e produtos derivados. O mais perigoso, porém, é beber pouca água – hábito infelizmente muito comum nos meses mais frios do ano.

Qual é a melhor maneira de se prevenir?

Além de tomar bastante líquido, vale a pena acrescentar limão e laranja na sua dieta. Essas frutas possuem citrato, um nutriente que evita a incidência de pedras nos rins.

Há riscos para a saúde?

Um dos riscos é a obstrução do ureter (canal que sai da bexiga), impedindo a passagem da urina. Outro, é desenvolver uma infecção, pois as substâncias tóxicas que o rim não conseguiu filtrar ficarão retidas no organismo.

Como se trata?

Se o cálculo for menor que 5 mm, deve-se esperar que o organismo o elimine espontaneamente. Pedras maiores do que esse tamanho precisam de intervenção cirúrgica.

Todo mundo sente dor?

Depende do tamanho do cálculo e da posição em que ele está.