As melhores plantas medicinais para combater doenças de inverno

Plantas medicinais são uma boa alternativa para tratar os males do inverno. “Elas aumentam a proteção do sistema imunológico”, explica o fitoterapeuta Hilton Claudino, de São Paulo. Mas o ideal é procurar um especialista na área. Eles indicam as ervas certas e conhecem os melhores lugares para comprar as plantas. “Elas devem ser utilizadas da maneira correta”, esclarece o fitoterapeuta André Resende. Anote as receitas sugeridas pelos especialistas:

Sálvia acalma a sinusite

Além de aliviar a sinusite, a sálvia combate cálculo renal, reumatismo e dores de cabeça.

Faça em casa: Coloque 1 colher (sopa) de emburana, 1 colher (sopa) de zimbro, 1 colher (sopa) de sálvia, 1 colher (sopa) de casca de sucupira, 1 colher (sopa) de alfavaca, 1 colher (sopa) de avenca e 1 colher (sopa) de mastruço em 1 litro de água fervente. Deixe ferver por mais 3 minutos. Coe e adoce com mel. Tome 1 xícara de chá 5 vezes ao dia por 30 dias.

Cuidado: Esse chá não é indicado para mulheres grávidas.

Eucalipto contra rinite

Além de ser expectorante e combater os principais sintomas de gripes e resfriados, essa planta ameniza outros problemas respiratórios, como bronquite, rinite e sinusite.

Faça em casa: Coloque 1 colher (chá) de folhas de eucalipto numa xícara e cubra com água fervente. Tampe e espere a bebida ficar morna. Depois é só coar e beber, adoçando com mel, caso seja necessário.

Cuidado: O eucalipto é contra-indicado para crianças, gestantes e mulheres que estão amamentando.

Hortelã previne bronquite

O cheirinho de frescor da hortelã faz muito mais do que trazer bem-estar aos ambientes da casa. Ele também relaxa e combate inflamações na faringe, gripe, tosse, bronquite e sinusite.

Faça em casa: Bata no liquidificador eucalipto, hortelã, menta, cravo-da-índia e manjericão (10 g de cada ingrediente) com 1 litro de álcool de cereais. Deixe descansar por duas horas e repita o processo. Filtre e coloque num vidro ou borrifador. Espalhe pela casa duas vezes ao dia.

Limão espanta a gripe

O limão tem uma grande variedade de usos medicinais. Rico em vitamina C e sais minerais, o fruto é ótimo para curar e prevenir a gripe. E ele também conta com propriedades antibacterianas.

Faça em casa: Coloque 2 copos de água para ferver. Acrescente 1 limão com casca cortado ao meio, 1 pedaço de casca de canela, 2 rodelas de gengibre, 1 punhado de eucalipto e 1 punhado de hortelã. Deixe ferver por mais 3 minutos. Desligue o fogo, adoce com mel e tome 1 xícara de chá morno a cada duas horas.

Alecrim baixa a febre

Além de ter um aroma refrescante, esse arbusto atua no tratamento de asma, coqueluche, bronquite, pressão alta, estresse e combate febres altas.

Faça em casa: Coloque 1 litro de água para ferver e acrescente 1 colher (sopa) de sabugueiro, 1 colher (sopa) de anis- estrelado, 1 colher (sopa) de alecrim, 1 colher (sopa) de alfavaca, 1 colher (sopa) de hortelã e 1 colher (sopa) de eucalipto. Atenção: essas ervas devem estar trituradas! Deixe ferver por mais três minutos, coe e adoce com mel. Tome 1 xícara de chá a cada três horas.

Canela desinflama a garganta

Essa especiaria age contra fungos, bactérias e parasitas e é indicada para combater a inflamação da garganta.

Faça em casa: Bata no liquidificador um pedaço de nabo (com o tamanho de 5 dedos), 1 col. (sopa) de gengibre em pó, 1 col. (sopa) de canela em pó, um punhado de hortelã fresca, 1 col. (sopa) de casca de romã ralada, 2 copos de mel e 1 xícara (café) de conhaque. Coloque em um pote com tampa. Tome 1 colher de sopa quatro vezes ao dia. Válido durante 60 dias.