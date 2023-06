Apple desenvolve aplicativo para facilitar recuperação de artroplastia

A Apple lançou o aplicativo mymobility®, em parceria com a Zimmer Biomet, que é voltado para pacientes que serão submetidos a uma artroplastia, isto é, cirurgias de joelho e quadril. A plataforma garante a conexão contínua do paciente com o cirurgião, sendo enviados lembretes e informações de como será o processo cirúrgico. Além disso, permite a interação por vídeo ou troca de mensagens com o cirurgião, assim como toda a educação do paciente para que sua recuperação seja mais rápida, com exercícios prévios e posteriores à cirurgia, acompanhando seu tratamento e dando tranquilidade aos pacientes.

Ao longo da jornada do paciente, o aplicativo capta dados quantitativos e qualitativos do paciente, como, por exemplo, a quantidade de passos dados ao longo do dia, adesão aos exercícios, frequência cardíaca, assimetria, detecção de quedas e sono. A partir disso, o aplicativo reúne essas informações em relatórios de progresso, que podem ser avaliados pela equipe cirúrgica, a fim de determinar novas orientações.

“É uma maneira de permitir que o cirurgião fique mais próximo do paciente em um momento que este suporte médico personalizado e a interação fazem total diferença em termos de saúde e reabilitação. Embora cada paciente seja único, a artroplastia do joelho e do quadril demandam um certo tempo para a recuperação da mobilidade de forma autônoma, portanto, ter em mãos uma lista de exercícios elaborada especialmente para ele e os cuidados que deve ter, assim como o contato direto com o médico especialista, podem contribuir bastante com sua evolução”, destacou Letícia Santos, especialista em Desenvolvimento de Produto da Zimmer Biomet Brasil.

O aplicativo está disponível para todos os cirurgiões ortopedistas que operam joelho e quadril em aparelhos iOS e Android e, em breve, também estará disponível para pacientes de artroplastia de ombro e na medicina esportiva.