Adeus, dor nas costas!

Prevenir é o melhor remédio

Foto: Dreamstime

Mantenha a saúde da sua coluna

Exercite-se ao menos três vezes por semana durante uma hora.

Faça alongamentos diariamente

“Músculos fortes e alongados evitam a sobrecarga da coluna”, afirma Gustavo Rocha Santos, ortopedista do Hospital São Camilo.

Mantenha-se em forma

O excesso de peso exigirá mais da sua coluna.

Pare de fumar

“A nicotina provoca o fechamento dos vasos arteriais, diminuindo a irrigação sanguínea e a nutrição dos discos e das vértebras, intensificando a dor”, explica o neurocirurgião José Carlos Lynch.

Durma bem.

“Sonos reparadores relaxam o corpo, inclusive a musculatura das costas”, aconselha o Dr. Alexandre Elias, neurocirurgião especializado em cirurgia de coluna verbetral, do Hospital 9 de Julho.

Não trabalhe com o laptop ou caderno no colo ou sobre a cama

Posicione o objeto de modo que possa apoiar os pés inteiros no chão e os braços na mesa sem ter que inclinar o corpo para frente.

Sente-se direito

No trabalho, procure sentar em cadeira com braço, sempre apoiando a dorsal no encosto.

Não use saltos muito altos

“Eles forçam a curvatura da coluna”, diz Elias. Prefira os médios, com 5 a 8 cm.

Atenção na academia

Ao realizar atividades com o corpo inclinado para frente, contraia o abdome e flexione os joelhos.

Cuidado ao carregar peso

Use mochilas que não ultrapassem 10% do seu peso.

De olho na posição

Durma com a barriga para cima ou virada de lado, com um travesseiro entre os joelhos.

Mantenha a postura

“Ombros devem estar alinhados com os quadris e paralelos ao chão”, afirma Rômulo Brasil, ortopedista do Hospital Santa Catarina.

Desestresse!

“Quando estamos muito ansiosos, interpretamos a dor como algo muito pior do que ela realmente é”, ressalta Elias.