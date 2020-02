Acabe com a dor na coluna adotando as posturas certas

Para dormir, a altura do travesseiro deve ser igual à distância entre seu pescoço e ombro

Foto: Dreamstime

Sente muita dor nas costas depois de um longo dia de expediente? Adote as posturas corretas no dia a dia para as seguintes situações:

Na frente do computador

Sente-se apoiada sobre os ossos na altura do bumbum (ísquios). Assim, é possível manter as curvaturas da coluna no lugar certo. Evite cruzar as pernas e deixe os pés completamente

apoiados no chão. Os antebraços devem ficar apoiados no braço da cadeira, formando um ângulo de 90° com o cotovelo. Posicione a tela de forma que os olhos estejam no centro e a distância até a tela seja a de um braço esticado. Ao digitar um texto, ponha o material ao lado do monitor, na mesma altura.

A cadeira: o modelo ideal deve ter assento e encosto feitos de tela a fim de distribuir melhor o peso. É recomendável que a cadeira tenha rodinhas e seja regulável. Dessa forma, você ajusta a altura do encosto, assento e apoio de braços.

Para dormir

Deite-se de lado, com os braços e as pernas dobrados paralelamente. Para dar mais conforto à coluna, você pode colocar um travesseiro com cerca 1,60 cm de comprimento entre braços e pernas.

O colchão: há três tipos indicados: mola ensacada e viscoelástico, látex ou 100% viscoelástico. Eles absorvem os pesos diferentes e se moldam às suas formas.

O travesseiro: a altura do travesseiro deve ser igual à distância entre seu pescoço e ombro. Se não encontrar um modelo ideal, pegue um mais baixo e adapte com uma toalha dobrada dentro da fronha.

Para tarefas domésticas

Quando estiver limpando a casa, procure não fazer os deslocamentos apenas inclinando a coluna. Lembre-se de usar os tornozelos, joelhos, pernas e quadril para se movimentar e abaixar.

Inicialmente, essa faxina pode ser mais cansativa. Porém, depois de algum tempo, esses movimentos serão automáticos.

Para dirigir

Sente-se apoiada nos ossos que ficam no bumbum. Depois, regule o encosto até ficar quase a 90º em relação ao assento e aproxime o banco do painel. Para não forçar seus músculos, tente manter as mãos da metade para baixo do volante.