7 segredos para envelhecer bem

Seja otimista. Sua saúde agradece!

Foto: Getty Images

. Consuma alimentos antioxidantes, como acerola, repolho roxo, abacaxi, chá verde, alho, frutas amarelas e verduras variadas (principalmente rúcula e agrião), pois eles retardam o envelhecimento.

. Coma apenas para matar a fome (e não por gula). Exercite a sua força de vontade e fuja dos doces e frituras. Inclua chás e alimentos mais saudáveis no cardápio.

. Tome uma taca de vinho tinto uma vez por semana. A bebida tem a capacidade de reduzir o risco de doenças cardíacas e possui até poder anticancerígeno.

. Faça palavras cruzadas ou quebra-cabeça. Passatempos inteligentes fortalecem a sua memória.

. Exercite o otimismo todos os dias. De acordo com um estudo realizado nos Estados Unidos – e publicado pela revista “Circulation” -, mulheres pessimistas tendem a apresentar pressão mais alta e índices maiores de colesterol.

. Faça caminhadas leves. Inclua o exercício em sua rotina e você vai perceber que não apenas a sua forma física vai melhorar, como também o estresse diminuirá.

. Vá ao dentista todos os anos. Quanto mais cuidado você tomar com seus dentes ao longo da vida, menos você terá que se preocupar com eles no futuro.