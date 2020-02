4 receitas caseiras contra sintomas de gripes e refriados

Tosses e espirros, por exemplo, podem ser combatidos facilmente com receitas caseiras

Foto: Dreamstime

Segundo o fitoterapeuta André Resende, autor do livro “O Poder das Ervas” (ed. Ibrasa), algumas receitas naturais são tiro e quada contra os sintomas da gripe e resfriado.

Confira abaixo algumas sugestões:

Febre e dor

Ingredientes

· 1 col. (sopa) de folhas de sabugueiro

· 1 col. (sopa) de folhas de eucalipto

· 1 col. (sopa) de folhas frescas de hortelã

· 1 col. (sopa) de anis-estrelado

· 1 col. (sopa) de folhas frescas de alecrim

· 1 col. (sopa) de alfavaca

· 1 litro de água

· Mel para adoçar

Modo de preparo

Com um pilão, macere as folhas de sabugueiro, eucalipto e hortelã junto com o anis-estrelado, o alecrim e a alfavaca. Reserve. Ferva a água, acrescente as ervas maceradas e deixe ferver por mais três minutos. Coe e adoce com mel. Beba uma xícara a cada três horas.

Imunidade baixa

Ingredientes

· 1 fatia de abacaxi

· 1 col. (sopa) de polpa de acerola

· 1 kiwi picado

· 3 folhas frescas de hortelã

· Suco de 2 laranjas

· Mel para adoçar

Modo de preparo

Bata tudo e beba.

Dor e mal-estar

Ingredientes

· 1 copo (americano) de suco de laranja

· 2 rodelas de gengibre

· 2 rodelas de nabo

· 1 pedaço de canela em pau

· 5 cravos da Índia

· 3 folhas frescas de hortelã

· Mel para adoçar

Modo de preparo

Ferva os ingredientes por três minutos. Coe, adoce e beba à noite.

Coriza e nariz entupido

Ingredientes

· 2 copos de água

· 1 limão com casca cortado ao meio

· 1 pedaço de canela em pau

· 2 rodelas de gengibre

· 1 punhado de folhas de eucalipto

· 1 punhado de folhas frescas de hortelã

· Mel para adoçar

Modo de preparo

Aqueça a água, acrescente todos os ingredientes, menos o mel, e deixe ferver por cerca de três minutos. Coe, adoce com o mel e tome uma xícara a cada duas horas ou até desaparecerem os sintomas da gripe ou do resfriado.